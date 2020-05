Buenos Aires: confirmaron cinco muertes por coronavirus en un geriátrico

Buenos Aires. Esta tarde se confirmó que en el geriátrico El Amanecer, ubicado en la localidad de San Martín (provincia de Buenos Aires), al menos cinco adultos mayores fallecieron por coronavirus y otros 19 residentes dieron positivo al test del COVID-19.

La información la difundió Jonathan, el dueño del lugar, que a pesar de que el municipio hisopó a decenas de residentes, reveló para el resto le respondieron que “no se puede hisopar si la persona no tiene síntomas la persona. Cuando tuvimos el primer caso de una abuela, todo el personal fue aislado y luego una enfermera dio positivo”.

“Estamos trabajando a full, no se oculta nada de información, nos estamos matando acá adentro. Sería lo más fácil evacuar, pero no se puede hacer eso. No puedo garantizar nada porque nadie está exento de nada”, aclaró Jonathan. (Fuente: Infobae)