Convocatoria: Concurso de Monografías FONIM 2020, "Mujeres en el ámbito de la salud"

El Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad (FONIM) organiza, en el marco de esta efeméride, un concurso de monografías “Mujeres en el ámbito de la salud”, destinado a alumnas y alumnos de escuelas argentinas.

El FONIM cumple 10 años en 2020, y ha decidido, en consideración de la circunstancia de la pandemia que afecta a la gran mayoría de países del mundo, focalizar el reconocimiento a mujeres que trabajan o trabajaron en el ámbito de la medicina.

En el año 2019 la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, Senadora Silvina García Larraburu, haciéndose eco de una propuesta e iniciativa del FONIM, presentó ante el Honorable Senado de la Nación Argentina el proyecto de ley N° 1003/19, para establecer el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, fecha en la que se recuerda a Elisa Bachofen, primera ingeniera civil de Argentina y de América del Sur.

Dicho proyecto toma como base la recomendación de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) propuesta en la Resolución N° 70/212, que destaca “la importante contribución que hace la comunidad científica y tecnológica a la promoción del empoderamiento, la participación y los aportes de las mujeres y las niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Bases y condiciones:

1. Podrán concursar únicamente estudiantes de enseñanza media y de los dos últimos años de escuelas y colegios de enseñanza primaria de todo el país.

2. Se deberá presentar un texto original con formato de monografía sobre el tema propuesto. Se podrá desarrollar libremente cualquier otro aspecto, siempre dentro de la temática establecida. La evaluación se realizará únicamente en base al texto escrito.

3. El texto deberá elaborarse en hojas tipo A4, letra tamaño 10 o 12, simple espacio y tener una extensión total mínima aproximada de 3 páginas incluyendo título, secciones y citas bibliográficas. Se deberán citar TODOS los documentos consultados.

4. El trabajo deberá ser obligatoriamente supervisado por un/a profesor/a de la escuela, quien deberá acompañar su desarrollo y firmarlo avalando su originalidad.

5. No se limitará el número de trabajos por escuela o por curso, pero se sugiere realizar una preselección.

6. La participación puede ser individual o grupal (no más de 4 estudiantes por grupo). No se aceptarán trabajos que no cumplan con la consigna propuesta.

7. El trabajo deberá tener una carátula mencionando:

-Datos del/a alumno/a: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, DNI, año y modalidad que cursa, y dirección de e-mail. Si es grupal, datos de todos/as los/as alumnos/as.-

-Datos de la escuela: nombre, dirección postal, teléfono, dirección de e-mail.

-Datos del/a profesor/a: nombre, dirección de e-mail.

8. El trabajo se deberá enviar en formato pdf o doc como documento adjunto a la dirección de correo electrónico: foromujeres2020@gmail.com, mencionando en el asunto “Concurso Monografía: Mujeres en el ámbito de la salud”.

9. Es muy importante que haya al menos una dirección válida de correo electrónico (del alumno, la escuela o el profesor), ya que el acuse de recibo se hará por esa vía, a partir de octubre de 2020.

10. Fecha límite de presentación de trabajos: 1 de octubre de 2020.

11. En el mes de septiembre se enviará la conformación del Jurado, conformado por mujeres profesionales del ámbito científico y académico, que evaluará las propuestas.

12. El Jurado se expedirá en un plazo máximo de 15 días a partir del cierre de la convocatoria.

13. Los resultados se notificarán por email a las escuelas intervinientes

14. La entrega de premios se realizará en el mes de noviembre, durante la realización del FONIM2020.

Aclaración: las fechas de realización del FONIM están supeditadas a la situación sanitaria.

COMITÉ DE HONOR: Lic. Norma Boero: CNEA; Dra. Marta Rovira: CONICET; Dra. Diana Maffia: Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, UBA; Dra. Gloria Bonder: Directora Area de Género, Sociedad y Políticas FLACSO, UNESCO; Dra. Dora Barrancos: CONICET; Dra. Ana Franchi: CONICET; Dra. Norma Cadoppi: Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.

COMITÉ ASESOR: Dra. Alejandra Ciriza: Investigadora CONICET. Directora del Inst. de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Cuyo. Lic. María Lucila Colombo: Ex presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Ministerio de Acción Social; Dra. Eleonora Baringoltz: Consultora Técnica Profesional en MINCYT. Dirección Nacional de Información Científica; Dra. Susana Tarantuviez: Investigadora CONICET. Profesora en la Facultad de

Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Mag. MaríaElinaEstebanez: UBA-CONICET /Centro Redes

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: Dra. Juana L. Gervasoni: CNEA-CONICET; Dra. Ana Bohé: CNEA-CONICET; Andrea Galaverna: Médica; Dra. Ing. Verónica Garea: INVAP; Lic. Silvia Brizzio: CONICET; Lic. Mónica Sbaffoni: IAEA-CNEA (retirada).