El 94% de las empresas auxiliadas en el programa ATP tienen hasta 25 empleados

El 93,4% de las empresas aprobadas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) tiene hasta 25 empleados y genera 39,6% del total de empleo registrado, mientras que apenas 0,1% de las firmas que lo solicitaron poseen más de 800 trabajadores en su plantilla y explica 12,7% del total de los trabajos registrados.



Así surge de un informe elaborado por el Gobierno nacional al que tuvo acceso Télam, que indica además que las empresas que cuentan con una plantilla de entre 25 y 100 empleados representan 5,3% del total de beneficiadas por la ATP, en tanto sus trabajadores corresponden al 23,3% del total comprendido en los beneficios.



Por último, las firmas de entre 100 y 800 empleados son el 1,2% del total y 24,4% de los empleados registrados en el Programa ATP.



Al difundir el contenido del informe, fuentes oficiales indicaron que no existe "discriminación entre empresas grandes y chicas" sino que la lógica que guía estos beneficios, generados para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, es "sostener la producción y el empleo".



"Aunque esto es muy dinámico pensamos que en junio vamos a estar pagando parte de los salarios de 300.000 empresas, para un total de 2,7 millones de trabajadores y trabajadoras", proyectaron las fuentes.



En ese marco, destacaron la importancia de "no perder el foco", que es que el plan ATP "sirve para proteger empleos y empresas". "De hecho, la eventual caída de empresas se traduce en empleos que se pierden y eso no se regenera de un día para el otro", añadieron.



"Una empresa grande arrastra una cantidad muy grande de proveedores y así sufren muchísimo las pymes. Por lo tanto, no podemos especular si les cayó o no la actividad, y tenemos que actuar homogéneamente por haberles impedido producir", agregaron.



En cuanto a las empresas que no calificaron para recibir el respaldo salarial previsto en la iniciativa, las fuentes oficiales indicaron que se están "analizando algunos casos en función de los subsidios que reciben en forma permanente, particularmente en algunos rubros como educación y transporte".



Asimismo, detallaron que "estamos trabajando con ambos ministerios (Educación y Transporte) para delimitar correctamente el universo que debemos asistir".



Segunda etapa



El miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo de inscripción para la nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo hasta el martes próximo.



En el Gobierno estiman que para esta segunda etapa, que contempla el pago de 50% de los salarios de mayo en los primeros días de junio de manera directa por parte del Estado, un crecimiento de 20% aproximadamente en la cantidad de empresas y trabajadores que serán cubiertos respecto del total registrado en abril.



"Pensamos que en junio vamos a estar pagando parte de los salarios de 300.000 empresas para un total de 2,7 millones de trabajadores y trabajadoras", reafirmaron las fuentes.



El programa es una de las herramientas previstas para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio, que consiste en la asistencia estatal a los empleadores que requieran para el pago de los salarios en el marco de la emergencia sanitaria



Alrededor de 250.000 empleadores ya se registraron en el sitio web de la Afip para acceder a la nueva etapa de asistencia estatal para el pago de los salarios de más de 3 millones de trabajadores.