Cafiero y Guzmán recorrieron pyme beneficiada por el programa ATP

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, visitó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, la sede central de la fábrica de calzado Viamo, una PyME de 260 empleados que fue beneficiada por el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) , que en su primer etapa asistió a 2,3 millones de asalariados en nuestro país, donde el 94 por ciento de dichas empresas son PyMEs de menos de 25 empleados.

La empresa Viamo (Lannot S.A.) es una empresa nacional familiar fundada en 1988 por los hermanos Alfredo, Pablo y Rodolfo Chiodini, dedicada a la producción y diseño de calzado de damas y niñas. Desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco del Covid-19, funciona con una plantilla de 15 personas y comercializa sus productos únicamente a través de su tienda online, lo que le ha permitido, junto a la ayuda del Estado, que sus empleados cobren el 100 por ciento de sus haberes.

“Nos invitaron a recorrer la fábrica y a conocer en persona el impacto del ATP en las PyMEs nacionales: es muy gratificante comprobar que lo que uno diseña en un escritorio ayuda de forma concreta a la gente” manifestó Cafiero, quien además destacó “ellos habían acordado con sus trabajadores que percibirían el 70 por ciento del sueldo, pero al beneficiarse con el ATP todos están cobrando el salario completo”.

Por su parte, el ministro Guzmán resaltó “la solidaridad y el compromiso de la empresa que va a donar parte de su producción a los barrios más vulnerables”, y aseguró que “hoy es fundamental pensar en el otro y hacer los máximos esfuerzos para construir un mejor futuro para el país”.

“Nos tratamos de adaptar al cambio y reforzamos la venta online, lo que sumado al ATP que nos brindó el gobierno y los créditos al 24 por ciento, pudimos ir transitando esta crisis para luego poder rearmarnos y estar fuertes para el futuro”, dijo Pablo Chiodini, director de Viamo.

La compañía además informó que seleccionó aproximadamente 500 pares de zapatos para mujeres y niñas, para distribuir en diferentes barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Sobre el sector

Cabe destacar que en 2015, el sector del calzado empleaba a 33.000 personas, cifra que en los últimos cuatro años cayó casi a la mitad. En 2019, fue uno de los más golpeados por la crisis económica: sufrió una pérdida de 20% en el empleo y cierre de empresas con respecto al año anterior. Actualmente cuenta con 1040 empresas que emplean a más de 17.000 personas, mientras que la producción anual alcanza los 80-90 millones de pares.

El año pasado, las exportaciones del sector alcanzaron los u$s 9 millones, siendo el calzado de cuero el segmento más exportado, seguido por el de moda no cuero y el deportivo. Entre los principales destinos de exportación aparecen Hong Kong, Chile y Uruguay. En el mismo año, las importaciones fueron de u$s 414 millones, de las cuales el 30% corresponde al segmento deportivo, mayormente proveniente de Brasil.

El sector presentó un déficit de u$s 405 millones en 2019. El 99% de las importaciones de calzado cuentan con Licencias No Automáticas.

El programa ATP

El programa ATP, que coordina el jefe de Gabinete Santiago Cafiero junto a la vicejefa Cecilia Todesca Bocco, contempla el pago de hasta dos salarios vitales y móviles para las empresas que hayan registrado caídas en sus índices de facturación.

El comité de evaluación y monitoreo del programa ATP, se encuentra integrado por los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente -, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

● Cabe destacar que el 87 por ciento de los trabajadores beneficiarios de la ATP cobraron por lo menos el 50 por ciento de su salario.

● La cobertura del salario es mayor (incluso llegando al 100%) cuanto menor sea la remuneración percibida por el trabajador.

● Al 16% que menos gana se le cubre todo el salario; posteriormente, al segmento que gana entre 16.875 y 33.750 pesos neto (el 28% del total), se le cubre entre el 50 y el 100%.

● Quienes ganan entre $33.750 y $67.500 (el 43% del total) se les cubre exactamente la mitad.

● Por último, a quienes ganan más de $67.500 (13% del total), se les cubre un tope de $33.750 (es decir, menos de la mitad).

Sobre la empresa

Viamo cuenta con 400 puntos de venta entre locales propios y tiendas mayoristas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Tucumán, Mendoza y Córdoba. En 2015, incorporó su tienda online, lo que le permitió que sus productos puedan llegar todo el país.

La firma, que tiene su planta de producción en el barrio de Mataderos, comercializa sus productos únicamente a través de su tienda online desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar la propagación del virus.

