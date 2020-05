Aéreas internacionales buscan que se permitan vuelos antes de septiembre

Buenos Aires. El vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, dijo que la entidad, que agrupa a las grandes líneas aéreas internacionales, sigue buscando convencer al gobierno argentino para que permita el reinicio de los vuelos aéreos antes del 1 de septiembre, fecha hasta la cual prohibió la venta de pasajes, en abril pasado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), reguladora del sector.

En una entrevista en FM Millenium con los periodistas Daniel Santoro y José Luis Brea, Cerdá dijo que “las conversaciones con el gobierno argentino van avanzando de semana en semana” y destacó que “la Argentina es un destino muy importante para nuestro sector, que también depende mucho de los ciudadanos argentinos” por ser un país grande y de “movilidad compleja”, por lo que “el transporte aéreo juega un rol muy importante”.

A fines de abril, Cerdá había dicho que “varias aerolíneas no van a volver a la Argentina en mucho tiempo”, pero ahora prefirió destacar IATA tiene una conversación “continua y muy transparente” con el gobierno. Sin embargo, no ha habido avances en términos de adelantar el reinicio de vuelos. “Muchas de las decisiones no la está tomando el Ministro de Transporte, sino de Salud, debido a como se está extendiendo la pandemia en la región”, explicó Cerdá.

El ejecutivo elogió como “muy responsable” el manejo argentino para contener el coronavirus” y reconoció que el gobierno “no se ha comprometido a adelantar fechas, se mantiene todavía la fecha del primero de septiembre, pero vamos a seguir trabajando e intentar a convencerlo de que con buenas medidas que se están aplicando a nivel mundial, si se aplican en la Argentina, podemos asegurarnos que el transporte aéreo no sea un vector de Covid”

Al respecto, destacó que “en Asia, Europa, EEUU se están empezando a abrir los mercados. Se están reduciendo las restricciones en distintos países y poco a poco la economía se está reabriendo” aunque reconoció que en América Latina la situación es “muy distinta” pues la expansión del virus está siendo “muy agresiva” en Chile, Brasil y Perú y “faltan varias semanas para esperar que esos números empiecen a reducirse”.