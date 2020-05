Mañana lunes cobran pensionados y beneficiarios de IFE

Mañana cobran pensionados con DNI finalizado en 0 y 1 y beneficiarios de IFE

La Anses recordó que si bien no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada.



Las personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC), cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finalice en 0 y 1 cobrarán mañana lunes su haber de junio en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.



La Anses recordó que si bien no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada.



En tanto, continúa acreditándose el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife.



ANSES✔@ansesgob

Calendario de Pago para pensiones no contributivas La atención por ventanilla en bancos está exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones y no necesitan turno. #CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida

117

4:55 PM - May 29, 2020

Twitter Ads info and privacy

58 people are talking about this