«La cuarentena debe seguir, pero la actividad productiva tiene que arrancar»

País.- Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, se refirió a cómo serán los próximos días en la Argentina, después de que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo.

“La cuarentena debe seguir, teniendo otras formas, pero con una apertura en términos económicos. La actividad productiva tiene que arrancar”, expresó en diálogo con Arriba Argentinos.

Por otra parte, señaló que a pesar de la apertura de la economía y la mayor flexibilidad, se deberá seguir con ciertas medidas de prevención.

“Esto se puede hacer con mucho cuidado. Hay que reforzar la parte sanitaria, cuidar aún más los transportes públicos. Hay que aplicar los cuidados dentro de la casa afuera, con el distanciamiento social, el uso de barbijo”, manifestó el ministro.

A su vez, Ginés González García destacó que no existen aún muchos casos de coronavirus en el país, aunque eso no implica una relajación: “Tenemos un número de casos muy bajo, estamos administrando la cuarentena y la pandemia de una manera exitosa. Esto no significa que el lunes hay libre albedrío y vuelve a ser todo como era antes”.