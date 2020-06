Arroyo dio negativo en estudio de Covid-19

El ministro de Desarrollo Social compartió un encuentro el pasado miércoles con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien sí resultó positivo de coronavirus.

El ministro Daniel Arroyo confirmó este viernes por la noche que resultó negativo en Covid-19, tras someterse al hisopado como parte del "protocolo de aislamiento" por riesgo de contagio de coronavirus, tras haberse reunido esta semana con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien confirmó haber resultado positivo.

Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde.

Jun 12, 2020

El titular de la cartera de Desarrollo Social había asegurado más temprano que carecía de síntomas pero que, debido al contacto, se sometió a los estudios.

"Ante el contacto que mantuve hace dos días con @minsaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba Covid-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos", escribió Arroyo en la red.

Jun 12, 2020

La confirmación de coronavirus de Insaurralde impidió que el presidente Alberto Fernández y su comitiva, de la que formaba parte Arroyo, continuara este viernes por la tarde viaje hacia Catamarca desde La Rioja, donde recorrió obras, firmó acuerdos y se enteró del resultado positivo del intendente bonaerense.

Arroyo entonces se separó del grupo que acompañaba al jefe de Estado y emprendió viaje por separado a Buenos Aires.

"Queridos catamarqueños y catamarqueñas yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, se ha contagiado de coronavirus. Hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe", expresó el Presidente, en un video que difundió para anunciar su decisión de suspender la visita a esa provincia, en la que no se registraron casos sospechosos ni enfermos de Covid-19.

"Pido que me entiendan. Lo hablé con el gobernador, que fue comprensivo y participó de esta idea. Espero verlos muy pronto. Los abrazo con el corazón y a la distancia", sostuvo.