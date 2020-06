Chaco: tres funcionarias tienen Covid-19 y se vuelve a fase 1

Chaco. El gobierno de Chaco informó que la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, "dieron resultado positivo" de coronavirus y permanecían aisladas en sus casas, en "buen estado de salud" y cumpliendo sus funciones por teletrabajo.

"Obviamente, han tenido ya el aislamiento preventivo", señaló el gobernador Jorge Capitanich durante una transmisión en vivo en la cuenta oficial de Facebook de la provincia, y expresó su "solidaridad con el equipo de trabajo que, día tras día, arriesga su vida como lo hacen los trabajadores de la salud".

En este contexto, Jorge Capitanich ofreció una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de Chaco, donde anunció un estricto endurecimiento de la cuarentena. “Los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas. Hemos trabajado con un Comité de expertos y en interacción con las autoridades Nacionales. A pesar de eso tenemos que lamentar muchas muertes y, en las últimas semanas, el incremento del número de casos que, también se debe al incremento del numero de testeos”, arrancó pasadas las 20 horas del domingo.

“Tenemos un plan de acción, pero necesitamos que los municipios nos acompañen. Es difícil decir cuándo se va a dar el pico máximo, pero si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del COVID-19. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, sostuvo Capitanich y apeló a la responsabilidad de la ciudadanía. Luego anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio, así como también de todas aquellas actividades que promuevan aglomeración, como los pagos y cobros en el Banco. “Necesitamos hacer este esfuerzo duro e implacable para quebrar la tendencia de la curva”, apuntó con seriedad.

Acerca de los contagios en los integrantes de su comitiva, Capitanich expuso que están aislados y que, al igual que los trabajadores de la salud, ellos también arriesgan su vida todos los días. Además, anticipó que aumentarán la cantidad de testeos diarios en la provincia . “Se van a realizar 700 por día con una red de laboratorios públicos y privados: cuantos más testeos se hacen, más casos se detectan”, dijo y destacó el trabajo del personal de la salud del Hospital Julio C. Perrando: “Merece un nivel de acompañamiento y felicitaciones por el esfuerzo que realizan a diario”.