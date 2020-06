Coronavirus: Día récord de víctimas fatales en el país

Treinta y cinco personas murieron y 1.393 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, informó el Ministerio de Salud de la Nación.



Treinta y cinco personas murieron y 1.393 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 913 las víctimas fatales y 35.552 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles por la noche el Ministerio de Salud de la Nación.



El 94% de los nuevos casos, 1.321 contagiados, corresponde a la provincia de Buenos Aires (57%) y a la Ciudad de Buenos Aires (37%).



Del total acumulado de casos desde el inicio de la pandemia, 1.036 (2,9%) son importados, 13.805 (38,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 14.433 (40,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica



La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron 16 hombres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires de 51, 67, 50, 78, 83, 66 y 48; nueve residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 93, 45, 81, 89, 71, 84, 89, 79 y 89 años.



Además, murieron 11 mujeres, cinco residentes en la provincia de Buenos Aires de 61, 58, 66, 62 y 25 años; y seis residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 88, 96, 103, 82, 94 y 97 años.



El parte matutino consignó que se registraron ocho nuevas muertes: tres mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 87, 67 y 87 años; y cinco hombres también residentes en la Ciudad de Buenos Aires 51, 55, 64, 65 y 77 años.



De los diagnosticados hoy con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 799 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 522, en Chaco 20, en Chubut 8, en Córdoba 6, en Corrientes 2, en Entre Ríos 5, en Jujuy 1, en Mendoza 1, en Neuquén 11, en Río Negro 14, en Salta 1, en Santa Fe 2 y Tucumán 1.



En tanto, no se notificaron infectados en Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.



El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 15.345 casos, la Ciudad de Buenos Aires 16.299, Chaco 1.407, Chubut 72, Córdoba 504, Corrientes 107, Entre Ríos 105, Formosa 33, Jujuy 9 y La Pampa 6.



La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 116, Misiones 38, Neuquén 251, Río Negro 595, Salta 21, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe 290, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 57.



Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que "por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino".







Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que a partir de la medianoche de mañana caducarán los permisos para el transporte público en la zona del AMBA, y aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria", por lo que llamó a "estar atentos", y señaló que el coronavirus "circula en todos los barrios”.



“Tenemos que bajar el nivel de tránsito para bajar los contagios. Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con (el vicejefe de Gobierno porteño) Diego Santilli y (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof” en la Residencia de Olivos, señaló el mandatario al canal Telefé.



La Unidad Médica Presidencial le recomendó hoy a Fernández "restringir al máximo el posible contacto interpersonal" y continuar desempeñando sus tareas habituales en la residencia de Olivos, debido a la propagación del coronavirus en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



En tanto, investigadores argentinos logran neutralizar el coronavirus en laboratorio con suero de equinos y apuntan a iniciar el ensayo clínico durante julio próximo.



Se trata de un trabajo de articulación pública-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (Anlis), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).



"Hemos iniciado conversaciones con la Anmat y estamos presentando los resultados de los ensayos de laboratorio al organismo, apuntando a iniciar el ensayo clínico durante julio", indicó a Télam Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova, jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular en la Fundación Instituto Leloir.



La utilización de sueros como tratamiento se denomina inmunización pasiva y consiste en administrar anticuerpos a los pacientes contra el agente infeccioso, produciendo su bloqueo y evitando que se propague.



La directora de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud bonaerense, Noelia López, dijo hoy a Radio Provincia que "preocupa" la duplicación de los casos en el distrito y remarcó que ante eso lo único eficaz es el aislamiento.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió por su parte que "si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior" de contagios de coronavirus, tendrán "que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva", en referencia a la posibilidad del regreso a una cuarentena más estricta en el distrito capitalino.



En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la cifra global de casos de coronavirus superó hoy en el mundo los ocho millones desde el inicio de la pandemia, en medio del alerta causada por los rebrotes en países que parecían haber controlado la enfermedad, como China, Ucrania e Irán, mientras en.



América la curva sigue en ascenso en países como Estados Unidos, Chile y Brasil.



China canceló hoy más del 60% de los vuelos en Beijing y la ciudad desinfectará todos sus mercados, restaurantes y universidades y testeará a sus trabajadores y responsables por el brote de coronavirus en la capital.



Las medidas se anunciaron luego de que la Comisión Nacional de Salud de China informara de 31 nuevos casos de coronavirus en Beijing, por encima de los 27 anunciados ayer, con lo que se elevó a 137 el número de contagios detectados en la capital desde el viernes pasado, la mayoría de ellos vinculados a un mercado de alimentos.



A nivel nacional, China informó hoy de 44 casos, incluyendo los 31 de Beijing, pero de ninguna muerte en las 24 horas previas.



Estados Unidos, por su parte, ya registra más de 2,1 millones de casos y más de 117.500 muertos, según la Universidad Johns Hopkins.



Chile volvió hoy a tener un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 232 y, pese a registrar un leve descenso de contagios diarios con más de 4.500, decidió extender la cuarentena en la Región Metropolitana de Santiago, sumar nuevas zonas y limitar los permisos y salvoconductos.



Brasil sumó hoy más de 32.000 casos nuevos de coronavirus y todo indica que esta semana superará el millón de infectados.



El país, el segundo con más infectados y muertos en todo el mundo, solo superado por Estados Unidos, registra hasta hoy 955.377 casos confirmados y 46.510 muertos por coronavirus, según el Ministerio de Salud.



En Europa, los países más golpeados siguen adelante con sus políticas de apertura, aunque el Reino Unido tuvo 184 muertos en las últimas 24 horas y ya supera los 42.000, e Italia reportó 43 decesos y alcanzó un total de 34.448 desde el inicio de la pandemia.