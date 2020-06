Fernández: «Si el juez dice que no, estamos obligados a la expropiación»

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy el fallo de la justicia de Reconquista que restituyó al directorio de Vicentin y advirtió que si el magistrado que sigue la causa "dice que no" a la propuesta presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, "no queda otro camino posible más que el de la expropiación".



De esta manera, el jefe de Estado rechazó que haya dado "marcha atrás" con su idea, luego de la reunión que mantuvieron anoche Fernández y Perotti en Olivos, donde el mandatario santafesino le presentó un proyecto de intervención de la cerealera pero "sin expropiación".



Se trata de un proyecto mediante el cual la provincia de Santa Fe, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación. (Télam)