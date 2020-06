Piden a médicos, farmacéuticos y pacientes el uso responsable de antibióticos

El Ministerio de Salud pidió al celebrarse el Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos, un mayor compromiso para la toma de estos medicamentos, desde médicos y farmacéuticos hasta los pacientes, y sobre todo en invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias.

"Hay una responsabilidad compartida no sólo entre los que los prescriben antibióticos sino también entre todos los actores involucrados, como farmacéuticos y consumidores", aseguró hoy Laura Barcelona, Coordinadora del Uso Apropiado de Antimicrobianos, durante el reporte que todos los días hace el Ministerio de Salud sobre la situación de Covid-19.



El problema, sostuvo la funcionaria, se agrava en esta época del año que es cuando hay mayor consumo de antibióticos a causa del aumento de infecciones del tracto respiratorio. Por eso, señaló que estas infecciones "son en su mayoría infecciones virales, no se van a curar con antibióticos".



"Los antibióticos no son inocuos, tienen efectos secundarios, la resistencia antimicrobiana es un riesgo para todos y es un momento ideal para tomar conciencia de ello", remarcó Barcelona. (Télam)