Sobre un IFE permanente, Raverta dijo que «la idea está sobre la mesa»

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, explicó respecto a la posibilidad de instaurar en el país un ingreso universal fijo tras la aplicación del IFE, la funcionaria sostuvo que "es una idea que se viene planteando en un marco de reflexión, como una responsabilidad del Estado con quienes no tiene hoy la posibilidad de estar incorporados al mercado formal de trabajo".



En esa línea, contó que "esa idea está sobre la mesa, pero que tiene que ver con una discusión mundial sobre el ingreso mínimo garantizado", y aclaró que es un debate que no se da "solamente en el Gobierno, sino en organizaciones sociales, en las iglesias, en los sindicatos, y que de a poquito va tomando forma con las distintas iniciativas".



No obstante, expresó que "claramente es un tiempo de reflexión, no de ejecución, ni de toma de decisiones aún" sobre el ingreso universal, porque, acotó, "apenas estamos atravesando una cuarentena, y creo que es un tema para la post pandemia".

Tercer pago

Precisó además que el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tendrá en cuenta indicadores como la pobreza e indigencia, la precariedad habitacional y la cantidad de contagios de la región.



"El tercer pago del IFE estará referenciado en, por lo menos, tres indicadores: una cuestión de precariedad habitacional, otra de linea de pobreza e indigencia, y, finalmente, una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cumplir el aislamiento", refirió Raverta en diálogo con radio Del Plata.



La funcionaria explicó que "hay que cruzar esas tres cuestiones, que son pilares fundamentales para pensar este tercer cronograma del IFE", y aclaró que, en principio se mantendrá el monto de 10.000 pesos, "pero en función de las regiones y la cantidad de contagios por lugar".