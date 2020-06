Coronavirus: afirman que cada donación de plasma puede salvar "hasta cuatro personas"

La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires Nora Etchenique destacó la importancia de “llamar a la solidaridad para que los pacientes vayan a donar".



La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, aseguró este miércoles que cada donación de plasma que hagan pacientes recuperados de coronavirus “podrían salvar hasta cuatro personas” enfermas.



“El plasma tiene anticuerpos en su parte líquida, que son los mecanismos de defensa que generamos ante cualquier cosa extraña que haya en nuestro organismo. Con el plasma de recuperados se hace una inmunización pasiva –distinta a la vacuna, que es activa- y acá como no está en el pico de su producción de anticuerpos están en forma pasiva, esos van a atacar el coronavirus”, explicó en declaraciones a radio Provincia.



Etchenique remarcó además que las personas recuperadas pueden “llamar al teléfono del Cucaiba 0800-222-0101, ellos les hacen una serie de preguntas relacionadas a su enfermedad y ahí nos los derivan a nosotros".



Y agregó sobre el operativo que, "se les da un turno y el Cucaiba va a buscar al donante y lo vuelve a llevar a la casa”.



SaludBAP@SaludBAP

Informamos que 26 de 29 pacientes críticos de COVID19 que fueron tratados con el PLASMA producido por @BAProvincia SE HAN RECUPERADO.



Con alegría, volvemos a convocar a pacientes que se curaron a donar plasma comunicándose con @Cucaiba.https://bit.ly/3dtSGHl @BAProvincia

3,792

4:06 PM - Jun 2, 2020

Twitter Ads info and privacy

2,817 people are talking about this



En cuanto a la efectividad del tratamiento, la titular del Instituto de Hemoterapia puntualizó que “se aplicó en 29 casos, y salvo en 3 personas, todos han mejorado de distinta forma, algunos fueron espectaculares y otros tardaron unas horas más porque tiene que ver con la capacidad del cuerpo del paciente para reaccionar".



Evaluó que "tiene un efecto rápido, a las 24 horas parece que los pacientes fueran otros” y destacó la importancia de “llamar a la solidaridad para que los pacientes vayan a donar".



"Primero se está trabajando con la familia del mismo, para que cuando salga del cuadro crítico puedan donar, en el protocolo está la sensibilización de los pacientes”, concluyó la especialista.