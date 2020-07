Canicoba Corral presentó su renuncia en el Ministerio de Justicia

Buenos Aires. A punto de cumplir 75 años y sin certezas de que el oficialismo enviara al Senado su pliego para renovarlo en su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral, un histórico de Comodoro Py, presentó al Ministerio de Justicia su renuncia, confirmaron fuentes del Gobierno.

Justamente ayer el juez había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes. Cito al ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escuharlos como sospechosos.

El juez supo comandar el juzgado federal 6 y en el último año también el juzgado 12 -en reemplazo del hoy cortesano bonaerense Sergio Torres-. Desde ahí tuvo en sus manos la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años. (Fuente: Infobae)