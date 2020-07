Covid-19: están ocupadas el 52,7% de camas en terapia intensiva en el país

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, solicitó ayer a las jurisdicciones que no tienen trasmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 y a los integrantes del equipo de salud “seguir estando muy alertas, no solamente para la sospecha diagnóstica, sino también para el uso del equipo de protección personal, el seguimiento de las medidas de prevención y los circuitos COVID y no COVID en los hospitales, porque a medida que aumente la circulación de personas, es posible recibir un caso sospechoso en cualquier momento”.

La funcionaria expresó que se está trabajando con las distintas jurisdicciones en situaciones particulares para favorecer la detección precoz y el seguimiento de los contactos estrechos. Es por eso que ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, mantuvo una reunión virtual con su par de Jujuy, Gustavo Bouhid, en la que también participó el gobernador, Gerardo Morales, con el fin de generar diferentes líneas de acción tanto para entrenar y proteger al equipo de salud de contagios; analizar la situación epidemiológica; realizar un rastreo de las personas que estuvieron en contacto con casos confirmados de COVID-19; y dar apoyo en el sistema de salud.

También continúa la comunicación y el seguimiento de acciones en Chaco y de la tripulación del pesquero en el que se presentaron casos de COVID-19 en Tierra del Fuego.

Finalmente, la funcionaria indicó que los operativos de Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr) continúan en el municipio de La Matanza y que ayer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se lanzó en Recoleta. El dispositivo ya se desplegó en 12 barrios y 6 comunidades populares de CABA.

Respecto de los datos epidemiológicos consolidados de COVID-19 a nivel nacional, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que son 103.265 los casos confirmados y 1.926 los fallecidos, por lo que la tasa de letalidad es del 1,8 por ciento. Además, hay 752 personas internadas en terapia intensiva y 45.467 recuperadas. La cantidad de tests realizados por PCR son 483.799 y el porcentaje de positividad promedio es de 25,78%.

El porcentaje de ocupación general de camas de terapia intensiva en el país es de 52,7 % y el de AMBA es de 60,8 %.