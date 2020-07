Cafiero: "El discurso del odio debilita nuestra democracia"

El Jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, expone en el recinto de la Cámara de Diputados en el marco del informe de gestión de la Jefatura de Gabinete.

Cafiero subrayó la importancia del diálogo democrático, destacó que “el Presidente se reunió con los jefes de todos los bloques legislativos” y añadió: “esta Cámara fue una de las primeras del mundo en sesionar de manera remota, con la sesión del viernes tendrá más sesiones que el año legislativo anterior”.

En esta línea, remarcó la “participación que el poder ejecutivo ha tenido en esta Cámara y en el Senado. Ya han concurrido 70 funcionarios, entre ellos 25 ministros, cuando en todo el año pasado solamente un ministro vino a esta casa”.

El jefe de Gabinete resaltó que “el discurso del odio debilita nuestra la democracia ya que no se puede dialogar ni construir nada”. Asimismo subrayó que este tipo de discursos de “incitar al golpismo contra un gobierno catalogándolo como dictadura, cuando fue democráticamente electo por el pueblo, contamina a una sociedad que está asustada, que todos los días pone el hombro para salir adelante”.

Durante sus palabras de apertura destacó “el valor de la democracia, en el que debatimos sabiendo que hay distintos caminos” y remarcó que “hace falta ejercer y no solo declamar el diálogo democrático”, ya que “hablando y buscando consensos, es como nuestro Presidente encaró esta delicada etapa que nos toca vivir y junto a la clase política con mucha responsabilidad, han ido acordando el manejo de esta situación inédita desde el día cero”.

Con respecto a la pandemia, Cafiero destacó que “el gobierno reaccionó con rapidez priorizando la vida, ya que cuando hay una emergencia la población busca respuestas en el Estado porque nadie espera que el mercado coordine recursos y cuidados específicos”.

“Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para que el Estado llegue al mayor número de afectados. Para hacerlo, nos estamos orientando por una ética del cuidado” destacó el ministro coordinador.

En esta línea amplió que el Estado construyó “12 hospitales modulares de emergencia y mejoramos la infraestructura hospitalaria en todo el país incorporando respiradores, ecógrafos multipropósito de alta complejidad, ecógrafos portátiles y camas para internación, reorientando la producción nacional para dar respuesta a la emergencia”.

El jefe de gabinete destacó las estimaciones del Banco Mundial, que señalan que la pandemia produjo la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, y en ese marco afirmó que “más de 135 mil PyMEs accedieron a créditos. Además enviamos a este Congreso un proyecto de moratoria que se extiende a todos los contribuyentes. Creamos el ATP, contribuyendo al pago de hasta el 50% del salario de los trabajadores de 310.000 empresas, en su gran mayoría PYMES y lanzamos créditos a tasa cero para 476.000 monotributistas.”

Subrayó además que “la identidad de un país se define por su estructura productiva porque es la que le otorga oportunidades a la ciudadanía para realizarse. Tenemos por delante una enorme tarea, que nos obliga a repensar esquemas e instrumentos para ofrecer respuestas políticas acordes a este nuevo tiempo” y remarcó el rol de “nuestro sistema científico que generaron los test rápidos de detección. Estamos orgullosos de nuestros científicos y científicas”

En esta línea, sostuvo que debemos “focalizarnos en un crecimiento inclusivo que nos dotará de mejores recursos para resistir y lidiar con las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y la degradación ambiental. Si bien no sabemos cómo va a ser el mundo después de la pandemia, dependerá de cada uno de nosotros, de cada uno de los argentinos y de las argentinas, lo que suceda, ya que el mundo cambió, está en nosotros lograr que el futuro que nos espera sea más justo y solidario y el rol del Estado va a ser fundamental para que eso pase.

En el cierre de su esposición, Cafiero enfatizó que “este virus nos enseñó que no hay soluciones mágicas, que mientras no tengamos vacuna, la única receta es la prevención. Como gobierno recientemente electo nunca hubiéramos deseado tener que atravesar una pandemia de esta magnitud. Pero como peronistas y militantes del campo popular estamos preparados para dar esta batalla. No ponemos excusas, no ponemos las culpas afuera. Venimos a hacernos cargo”.

Y reconoció el esfuerzo de las familias argentinas, remarcando que “sabemos que después de la enfermedad viene la recuperación. Entre todos vamos a reconstruir la Argentina. En nombre de la democracia, avancemos con la fuerza que solo puede darnos una Argentina unida”.