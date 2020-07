Martín Gill tiene coronavirus y se investiga si violó la cuarentena

El secretario de Transporte de la Nación e intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill, confirmó anoche que dio positivo de COVID-19 y que se encuentra aislado en Buenos Aires, aunque la fiscal Juliana Companys inició una investigación para determinar si violó la cuarentena, ya que se presume que participó de una reunión familiar «con un número superior de asistentes autorizados».

«Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para COVID-19. Me encuentro asintomático y aislado en Buenos Aires. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo»; informó Gill, a través de las redes sociales.

Sin embargo, la Fiscalía de Instrucción de Villa María inició una actuación de oficio porque hay versiones que dan cuenta de la participación del funcionario nacional en el cumpleaños de su madre y con más asistentes de los permitidos. Se investiga si la fiesta por el cumpleaños de su madre se hizo el domingo pasado en el domicilio de su hermana Carla, donde estuvo el funcionario.

Además se busca confirmar si Gill está en una lista de personas hisopadas el viernes pasado en Florencio Varela a las que se les detectó la enfermedad. Gill se encuentra aislado y sus colaboradores fueron sometidos a estudios que arrojaron resultado negativos. «Tenía que estar temprano en Buenos Aires y pasé a saludarla a ella, estando con el círculo íntimo de la familia, no en una fiesta; eran mis contactos estrechos. A las 20.30 ya estaba en Buenos Aires. El lunes teníamos en agenda un recorrido por los dos hospitales modulares que ya empezaron a atender: el de Almirante Brown y el de Florencio Varela. Y cuando llego al de Almirante Brown, antes de bajar del auto, recibo un llamado en que me confirman que el hisopado del viernes tenía un dato positivo. Inmediatamente volví al lugar en que resido en Buenos Aires, cumpliendo con el protocolo»; sostuvo.

Gill se defendió esta mañana y en diálogo con Cadena, reconoció que participó de un encuentro familiar en Villa María, aunque dijo que siempre cumplió con «todas las medidas preventivas para evitar el contagio».