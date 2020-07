Mar del Plata:"No dudaré en dar marcha atrás si hay más contagios", dijo el intendente

Guillermo Montenegro dejó abierta esa posibilidad después de que esta semana se registraran 14 nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata.



El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sostuvo hoy que no va a "dudar en dar marcha atrás si es necesario" endurecer las medidas de distanciamiento social por coronavirus, luego de que esta semana se registraran 14 nuevos casos en Mar del Plata.



"No voy a dudar en dar marcha atrás si es necesario, el objetivo es cuidar la salud y la vida de todos los marplatenses", dijo Montenegro tras encabezar el acto por el Día de la Independencia en la rotonda del Golf.



En su discurso, el intendente indicó: "El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos y no hay grupos o sectores, todos tienen su responsabilidad y cuando uno le afloja en esa responsabilidad tenemos problemas".



"Les agradezco a todos por lo que hacen en este período de pandemia, y les pido que sigan siendo exigentes, al vecino, al comerciante, al personal de salud, al policía, al pescador y al que sale a caminar o correr", señaló el jefe comunal.



En el acto participaron también el obispo Gabriel Mestre, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, y funcionarios municipales, entre otros.



Al referirse a los últimos casos positivos de coronavirus en la ciudad, Montenegro descartó que se deba a la apertura de los cafés, "porque está más que claro que los pacientes infectados estaban internados antes de eso".



En relación a los recientes casos de Covid-19, particularmente en el Hospital Houssay donde han surgido 11 nuevos positivos en las últimas 24 horas, aseguró que "está claro que si uno cumple con todas las normas de seguridad, seguramente eso no ocurre".



"Obviamente que habrá una investigación epidemiológica para saber lo que pasó", a lo que agregó "más allá de lo que haya ocurrido y cómo haya ocurrido".



Acorde a lo informado anoche por el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), Mar del Plata tiene 14 casos positivos en las ultimas horas, 11 de ellos están relacionados con el Hospital Houssay producto de un brote, donde hay 6 trabajadores de la salud, un trabajador de seguridad, una paciente y tres familiares de contactos estrechos de otro paciente.



El resto son de una paciente relacionada con el geriátrico Namasté donde también hay un trabajador de la salud y un contacto estrecho.



Respecto al brote, el director del SAME local, Juan Di Mateo.afirmó que "en Mar del Plata la situación esta controlada, pero lo que sorprende es que todo surgió en una institución de la salud, donde seguramente va a haber que revisar los protocolos, porque parece que han fallado".