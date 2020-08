«Argentina no tiene un problema financiero sino económico»

BICE realizó ayer el primer encuentro virtual “Repensar Argentina: financiamiento y desarrollo”, que contó con más de 800 asistentes y la participación del historiador Felipe Pigna, la industrial autopartista Carolina Castro y el presidente del banco José Ignacio de Mendiguren. De cara a la cercanía con el día de la industria, el debate giró en torno a la historia del país y las posibilidades reales de impulsar de forma definitiva la transformación de la matriz productiva nacional.

Bajo el tópico “Industria: ¿Qué nos enseñan el pasado y el presente sobre el futuro?”, los panelistas reflexionaron sobre la discontinuidad de políticas públicas de largo plazo y la necesidad de replantear esquemas para la elaboración de una estrategia de desarrollo productivo integral. La charla fue moderada por el periodista de BAE Negocios y C5N, Alejandro Bercovich.

Los temas centrales fueron: la relación argentina con la industria a lo largo de la historia y la comparación de esa dinámica con otros países, la necesidad de políticas sistémicas para incentivar una mayor industrialización y de acuerdos políticos para generar un salto al desarrollo económico.

“Tenemos que aprovechar esta situación actual para repensar si vamos a volver para atrás o nos vamos a transformar. El verdadero problema de la argentina no es financiero sino económico: es la primarización de la economía. Hay que aprovechar para cambiar la estructura productiva. De la situación actual no se sale con un impuesto nuevo o sacando uno viejo, hay que repensar a la Argentina desde fondo”, compartió Mendiguren. También se refirió a la negociación que se viene con el Fondo Monetario Internacional: “Tenemos que ir a negociar con un proyecto de desarrollo elaborado por nosotros mismos”.

Castro, en tanto, resaltó que “Argentina necesita un banco de desarrollo. No podemos pensar en el desarrollo sin financiamiento.

Los empresarios no somos ni héroes ni villanos, ni genios de garage, nos desarrollamos en un contexto y con condiciones determinadas”.

En su visión histórica, Pigna destacó la mirada de Manuel Belgrano como “el primer industrialista” y dijo que el Día de la Industria debería celebrarse en su nacimiento, el 3 de junio. Y repasó la mirada pro o anti industrial de cada momento histórico: “La dictadura dejó un país destrozado y la economía fue de las principales víctimas. Fue una conspiración contra la industria”, contextualizó Pigna. Pero agregó, “Argentina tiene un destino industrial”.

“Repensar Argentina: Financiamiento y Desarrollo” es una iniciativa de BICE para generar espacios de debate en torno a la necesidad de pensar al sistema financiero como impulsor estratégico de la inversión productiva y el rol de la banca de desarrollo dentro de ese esquema.