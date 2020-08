La vacuna de Oxford estará disponible en abril

Buenos Aires. Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud al que pertenece la empresa mAbxience, y Alfredo Rimoch, director general del laboratorio mexicano Liomont, que liderarán la producción de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford para su distribución en Latinoamérica, aseguraron que las primeras dosis estarán disponibles en abril del próximo año.



"Nuestro objetivo es que a partir de marzo empecemos a fabricar el producto terminado, que será distribuido de manera equitativa de acuerdo a la iniciativa de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe", dijo Rimoch, quien destacó que "de la última etapa de venta y distribución se hará cargo AstraZeneca", la farmacéutica sueco-inglesa que fabrica la vacuna de Oxford.



Durante un webinar organizado por Hadassah Internacional denominado "Líderes por la salud y la humanidad", del que participaron ambos empresarios, Sigman aseguró que "la vacuna terminará de producirse en marzo y podrá comenzar a distribuirse en abril".



"Cuando la Fundación Slim y la compañía AstraZeneca nos convocaron, nos propusieron que la vacuna salga casi simultáneamente con el resto del mundo, ya que si no se fabricaba en Latinoamérica y seguramente iba a llegar con seis, ocho o hasta 12 meses después de haber salido en otras partes del mundo", destacó Sigman.



A su turno, el director del laboratorio mexicano sostuvo que "esperamos ya tener las primeras dosis de producto terminado alrededor del mes de marzo" y destacó "el trabajo, el reto y el desafío tecnológico a alcanzar para que esto se haga una realidad".



"Estamos trabajando bajo objetivos muy rígidos, muy intensos, de organización en cuanto a preparar la infraestructura de las plantas para echar a andar la transferencia de tecnología que será organizada desde la compañía AstraZeneca hacia nosotros y arrancar este proceso sin saltar ninguna etapa", planteó.



Sobre este punto Sigman precisó que como esta vacuna tendrá un precio inferior al resto de las que están en desarrollo -alrededor de 4 dólares- porque "se optó por una filosofía no lucrativa por parte del laboratorio, muchos gobiernos van a querer comprarla".



"Nosotros no vamos a vender la vacuna, la va a vender AstraZeneca mientras dure la pandemia a este precio y sólo a Gobiernos. No se va a vender la vacuna a privados". sostuvo el empresario argentino.

Asimismo, señaló que "mAbxience se comprometió con AstraZeneca a elaborar un mínimo de 150 millones y un máximo de 250 millones de dosis que se distribuirán en toda América Latina, a excepción de Brasil que tiene un convenio particular".



"Los gobiernos van a vacunar primero a las personas de riesgo: adultos mayores, personal de salud, personas con otras enfermedades y el compromiso que está asumiendo AstraZeneca con todos los gobiernos es cubrir por lo menos el 20% de las necesidades que tienen los países, que es lo que va a permitir cubrir a esta población de mayor riesgo", añadió.



Acerca de la cantidad de dosis necesarias para lograr la inmunidad, Sigman dijo que "para adultos mayores lo más probable es que sean necesarias dos dosis, ya que el estudio de fase 2 mostró que con una dosis la cobertura era menor que con dos" y explicó que "si se llegara a dar la vacunación en niños, es probable que sólo sea necesaria una dosis".



Sigman definió como "epopeya colectiva" al consorcio "conformado por la Fundación Slim, que asume el mayor riesgo económico, la compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford que desarrollaron la vacuna y también a nosotros, mAbxience, que producirá la sustancia activa de la vacuna, y al laboratorio mexicano Liomont que la envasará".



"Esperamos que se apruebe pronto y que nuestras compañías sean capaces de ejecutarla en tiempo y en forma y que esté rápida y de buena calidad para estar accesible a todos los que la necesiten", concluyó. (Fuente: Télam)