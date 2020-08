Argentina aprobó pedir fondos al BID para contener la pandemia

El Gobierno nacional aprobó dos modelos de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de financiamiento por US$ 570 millones reforzar la atención de la salud pública en el marco de la pandemia del coronavirus y para saneamiento.



A través del decreto 640, publicado hoy en el Boletín Oficial, avaló el modelo de acuerdo para el Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina por US$ 490 millones.



Este acuerdo contempla el apoyo al Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia Covid-19 para contener, controlar y mitigar su efecto en la prestación de servicios sanitarios en el país, por US$ 470 millones.



También incluye el Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas, por otros US$ 20 millones. (Télam)