Pusieron en funciones a la directora del Instituto Nacional del Cáncer

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hoy puso en funciones de la nueva directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Patricia Gallardo. El acto se llevó a cabo en la sede del INC, donde posteriormente las autoridades compartieron un seminario virtual sobre recomendaciones en la atención y gestión de pacientes con cáncer en el contexto de la pandemia por COVID-19.

“Nosotros nos propusimos, primero que nada, volver a tener una agenda política de salud pública en Argentina para tener mejor y más salud para todos. Es un momento de tener mucha fuerza y muchas ganas, porque Argentina está viviendo una tormenta sanitaria que a veces desdibuja las otras prioridades”, describió el ministro, y agregó que “no aceptamos que se nos diga que abandonamos los sistemas de prevención, de tratamiento o de control en patologías como el cáncer”.

Al referirse a Gallardo, González García destacó que “siempre me impresionó de ella la pasión, hasta a veces desmesurada, y todos sabemos que significa mucho en cualquier institución. Significa compromiso, liderazgo, capacidad, siempre tratando de cambiar la historia para mejor”.

En tanto, la directora del INC agradeció que “me permitan ser parte de este proyecto político al que me sumo con anhelo y expectativas personales y profesionales para lograr un país con más justicia y equidad” y “como médica considero ocupar un lugar con un gran desafío, no sólo por la responsabilidad que me compete en el cargo, sino por este contexto tan duro que nos toca”.

Gallardo además adelantó que entre sus objetivos “me propuse transitar por un camino que garantice llegar de forma federal, regional y en todo el territorio, para asegurar un sistema equitativo de salud a toda la población” y a título personal destacó que “es un orgullo y un honor ser parte de ésta gestión encabezada por Ginés González García y, como jujeña, no puedo dejar de recordar a un sanitarista, Carlos Alvarado, uno de los primeros que trabajaron mucho por el Estado sanitario”.

Luego del acto, se dio paso al comienzo del webinar sobre Recomendaciones en la atención y gestión de pacientes con cáncer en contexto de pandemia en el cual la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, felicitó al equipo “por seguir trabajando en esta compleja situación de pandemia en los ejes fundamentales del Instituto Nacional del Cáncer, con esa mirada de acceso, equidad y calidad, que permita transformar el pasaje de la teoría a la práctica”.

Para la funcionaria “llegar a la población con prevención de la salud, con diagnóstico y tratamiento precoz y con los cuidados paliativos es un desafío grande y el objetivo que nos plantea Ginés es construir sobre lo construido, avanzar sobre todo lo que se ha trabajado y fortalecer lo que se necesita fortalecer”.

El seminario virtual -desarrollado en conjunto con Telesalud- estuvo destinado a profesionales de la salud que participan de la atención y gestión en salud de pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer.

El INC fue creado en 2010 a través del Decreto Presidencial 1286 para contribuir a la disminución de la incidencia y la morbi mortalidad por cáncer en nuestro país. El organismo dependiente de la cartera sanitaria nacional es el encargado del desarrollo e implementación de las políticas de salud, así como de la coordinación de acciones las integradas para la prevención y el control del cáncer en Argentina.

Perfil de la nueva directora del INC

Patricia Gallardo es médica recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, y se especializó en gastroenterología. También es hepatóloga y cursó la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social (ISALUD).

Realizó la especialización en gastroenterología en el Hospital Udaondo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desempeñó como hepatóloga en el Hospital Bonorino Udaondo y en la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Argerich.

Gallardo trabajó en la Auditoría de Calidad de Atención y Seguimiento de casos complejos de Hepatología y Trasplante Hepático en Ministerio de Salud de Jujuy y en el Instituto de Seguro de Jujuy.

Además fue presidenta y fundadora de la Fundación Sayani, una organización sin fines de lucro que da apoyo a personas con enfermedades hepáticas, cáncer de hígado y trasplantados hepáticos, familiares de pacientes y su entorno, de la provincia de Jujuy.