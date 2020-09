Un juez federal se negó a desalojar la toma de tierras en El Bolsón

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, negó un pedido de la Fiscalía para desalojar una toma en El Bolsón y solicitó que el municipio le brinde alojamiento a los ocupantes.

Se trata de un predio perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se encuentra ocupado desde fines de agosto por unas 160 familias.

En su decisión, el magistrado rechazó que al INTA como querellante y solicitó al gobierno municipal de El Bolsón les otorgue alojamiento dentro de los próximos 15 días, tras realizar un relevamiento en la toma.

En los fundamentos del fallo, Zapata menciona como antecedente inmediato la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal que fue rechazada. La nueva presentación, para el magistrado, es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado” por disentir de lo resuelto.

Para el juez subrogante, cualquiera sea la resolución del conflicto “traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente

"No abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente– no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas", consideró el magistrado, al rechazar el pedido de la fiscal federal subrogante Sylvia Little.

En ese contexto, en la parte resolutiva, le pidió al INTA que, en el caso de que su predio sea desocupado, realice un exhaustivo trabajo para su protección y de esa manera evitar nuevas usurpaciones.