María Rachid minimizó el acto sexual en vivo de otro diputado

La titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA y diputada porteña María Rachid minimizó el acto sexual realizado por su par Juan Ameri del Frente de Todos por Salta quien practicó sexo con una mujer que tenía sobre su regazo.

Tras el escándalo, el diputado intentó aclarar lo que pasó y dijo: "Estoy muy mal. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado, sin cámara. Llegó mi pareja y le pregunté como quedaron las prótesis. Y estaba al lado mío y le di un beso".

Sin embargo, en su red social, Rachid trató al hecho como menor: "¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...".

El legislador fue suspendido por Sergio Massa y una comisión evaluará su expulsión de la Cámara.