En el día mundial de la salud sexual, las asesorías siguen de manera virtual

Hoy 4 de septiembre es el Día Mundial de la salud sexual, una oportunidad "para sensibilizar sobre el cuidado de este aspecto de la salud y recordar que todas las personas tienen derecho a una vida sexual saludable y placentera, sin violencias ni discriminación" aseguraron desde Salud provincial.

En Córdoba, el Programa de Salud Integral de las Adolescencias, a través de un diseño estratégico, permite brindar una mejor atención desde una perspectiva de derechos y de géneros.

Marcela Yanover, responsable del programa, subrayó que “esta estrategia ha facilitado un mayor acceso a la información, que es determinante para las decisiones de salud”.

Entre sus líneas de acción, el programa ofrece atención integral de la población adolescente en consultorios en establecimientos de salud donde los y las adolescentes de entre 10 y 19 años pueden hacer cualquier tipo de consulta respecto a su salud; alimentación, salud mental, anticoncepción, entre otros; acceder a consejerías y a tratamiento adecuado.

Además, puso en marcha asesorías escolares en espacios de escucha activa en instituciones educativas, donde los y las estudiantes pueden consultar con profesionales respecto a cualquier aspecto de su salud integral.

Cabe destacar que, en el marco de la contingencia por COVID-19, las asesorías se sostienen de manera virtual. A través de la propuesta #PorAcáSí -Salud integral en adolescencias- impulsada por los ministerios de Salud y Educación de la Provincia, se ofrece orientación y consejería en salud con perspectiva de géneros y derecho para adolescentes de entre 10 a 19 años –que cursen o no el ciclo lectivo-. Los canales virtuales para acceder a esta atención son las redes sociales Facebook PorAcáSí – Salud Integral en Adolescencias– e Instagram -@poracasicba–.

El programa también ofrece atención de salud sexual y reproductiva (SSyR) a personas de cualquier edad en consultorios ubicados en instituciones de salud disponibles para despejar dudas específicas en torno a esta temática, acceder a consejerías y a métodos anticonceptivos, preservativos y material preventivo.

También aborda la prevención de infecciones de transmisión sexual y de transmisión materno-infantil. Tanto en los consultorios de atención integral adolescente como en los de salud sexual y reproductiva, se ofrecen test rápidos de VIH y sífilis, consejerías pre test y pos-test y de ser positivo el test, se inicia la confirmación diagnóstica y el tratamiento.

Es importante aclarar que, en el contexto de emergencia sanitaria, la atención en los centros de salud se sigue brindando con adecuaciones para el cuidado ante la COVID-19.

Salud sexual y COVID-19

Las consultas en torno a la salud sexual y el acceso a métodos anticonceptivos son servicios esenciales en el marco de la emergencia por Covid-19, por ello, son motivos válidos para acercarse a los establecimientos de salud.

Diosnel Bouchet, a cargo del Programa Provincial de VIH Sida, ITS y Hepatitis, en torno a la prevención de la transmisión de COVID-19, explicó que, si bien el coronavirus no se transmite por secreciones genitales, el encuentro sexual presencial es una actividad efectiva para la transmisión del virus, porque implica cercanía e intercambios de gotas de origen respiratorio. En ese sentido, “deben evitarse relaciones sexuales con personas – convivientes o no- que presenten síntomas respiratorios”, detalló el referente.

El equipo de especialistas insiste también en la importancia de sostener los cuidados para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS). Para ello, aconsejan realizar los estudios de manera oportuna y utilizar protección de barrera, como preservativos o campo de látex, siempre y en forma correcta.

Cabe mencionar que el Programa Sida Córdoba adaptó su atención para que las personas con VIH se sientan seguras y sostengan la adherencia durante la contingencia. Para cualquier consulta, el programa dispuso la línea telefónica 0351-4338919 y el correo electrónico programaprovincialsida@hotmail.com.

Además, desde las últimas semanas el programa habilitó un nuevo circuito para el acceso a estudios de laboratorio para personas con diagnóstico de VIH que no hayan realizado el control de laboratorio en los últimos 6 meses o que iniciaron el tratamiento hace 2 meses o más y no realizaron el control de eficacia. A través de este circuito, podrán realizarse controles generales, determinación de carga viral y recuento de Linf T CD4.

Para recibir la atención se debe solicitar un turno al 0351-4338919 o por WhatsApp al 351 3461021; se responde de lunes a viernes; de 8:00 a 12.00. En tanto los resultados serán entregados por un médico o médica especialista en infectología por vía remota; con asesoramiento sobre cuidados y plan de seguimiento a futuro.