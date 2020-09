El Gobierno Nacional reestructuró el 98,8% de la deuda pública local

País. El Gobierno nacional logró reestructurar el 98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones y, a la vez, pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje que finaliza el 15 de septiembre próximo.

El anuncio estuvo a cargo ayer del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien destacó que tras el cierre del canje de deuda bajo ley extranjera -que alcanzó el 99% de adhesión-, la Argentina "despeja su horizonte financiero" para encarar un proceso de recuperación de la inversión, la producción y el empleo.

"El 98,8% de la deuda quedó reestructurada. Queremos que en Argentina haya un mercado de desarrollo, ahorro y financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos de desarrollo", afirmó Guzmán en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Y agregó: "Hoy tenemos que la sostenibilidad de la deuda publica en moneda extranjera ha quedado restaurada. Está resuelto el problema de endeudamiento en moneda extranjera".

Tras precisar que el monto reestructurado de deuda pública bajo legislación nacional fue un monto de US$ 41.715 millones, Guzmán destacó que en este mismo proceso del total de deuda se logró pesificar unos US$ 687 millones, pero que ésto es "un punto de partida, no de llegada" para los objetivos de política económica.

"Se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en moneda extranjera bajo ley argentina lo que, sumado al canje de la deuda bajo ley de Nueva York, muestra una confirmación de los resultados anunciados el lunes", explicó el ministro.

Entre las características de ambos canjes -en legislación local y extranjera- que destacó Guzmán fue que ambos lograron reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3% con una quita de capital de 1,90%.

Asimismo, recordó que el porcentaje de aceptación anunciado hoy corresponde al cierre de aceptación temprana, ya que el canje permanecerá abierto hasta el 15 de este mes, y que "no hay nadie que haya rechazado la oferta argentina".

"No enfrentamos posibilidad de litigios. Lo que quedó afuera se seguirá resolviendo. Es una parte muy menor", aseveró el ministro.

Gracias al éxito de la reestructuración, aseguró que "habrá un alivio mayor en los primeros años, permitiendo al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas públicas y al sector privado poder operar en condiciones de mayor certidumbre que antes de los canjes".

Al mismo tiempo, entre los objetivos que se había trazado el Gobierno y sobre los que se avanzó en los últimos meses fue el de la normalización del mercado de deuda local en pesos.

En esa línea, Guzmán destacó que, desde mayo, el Gobierno pudo renovar todos sus vencimientos y comenzar a tomar deuda a tasas reales de interés "sostenibles" en el mercado local, lo cual hizo que el Tesoro dependa menos de la financiación del Banco Central.

No obstante, expresó que "en el horizonte se busca que el Banco Central no esté financiando al Tesoro", al tiempo que reconoció que en la transición de la crisis macroeconómica iniciada en 2018 y profundizada por la pandemia de coronavirus, se apunta "a ir reduciendo ese financiamiento".

"Lo sano es poder financiarse la mayor parte posible en pesos en lugar de en dólares, pero tiene que ser en tasas a las que pueda hacerse frente", sostuvo Guzmán.

Y agregó: "Rendimientos del 50% en términos reales son insostenibles para el sector público. Eso termina en crisis".

Por otra parte sostuvo que el proyecto de ley del Presupuesto 2021, cuyo envío al Congreso está previsto para el 15 de septiembre, tiene el compromiso de "poner las cuentas en orden" para ser consistentes con las restricciones que enfrenta la Argentina.

El lunes Guzmán anticipó que la meta de déficit primario será del 4,5% del PBI para 2021, a lo que hoy agregó que el Presupuesto tendrá incorporado un fuerte impulso a la obra pública para que, a la vez, mantenga la prioridad de generar nuevos puestos de trabajo.

"La obra pública va a tener un rol muy importante. Apuntamos a duplicar la participación del gasto de capital con respecto al año 2019 como porcentaje de producto. Generar trabajo va a ser el objetivo número uno en los próximos meses y el próximo año" aseveró el ministro.

Por último, sobre la cuestión cambiaria y el manejo de la política monetaria, aseguró que el cupo de US$ 200 mensuales para atesoramiento seguirá vigente y que el objetivo del Gobierno es que que las brechas con cotizaciones paralelas del dólar encuentren "por ahora, una situación de estabilidad".

"Hoy tenemos un poder de fuego distinto para intervenir y controlar esa brecha", afirmó Guzmán quien sin embargo, sostuvo que "el objetivo es que en horizonte se logre reducir la brecha y llevarla a cero. Para eso necesitamos ir juntando reservas, pero eso no se consigue en lo inmediato".

"Los objetivos van a requerir de un manejo macroeconómico consistente y va a requerir de cautela, de prudencia y de entender, sobre todo, que esto es un proceso. Las cosas no cambian de un día para el otro", concluyó.