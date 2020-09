Agotados, enfermeros dicen que falta personal en las terapias

Buenos Aires. Agotados y apremiados por una demanda creciente, con lugares de descanso improvisados, vestuarios mal ventilados y un "sentimiento de angustia permanente", los enfermeros del hospital de Agudos Carlos Durand, del barrio porteño de Caballito, que no pudieron despedir a tres compañeros fallecidos por coronavirus, contaron a la agencia Télam que no hay personal para cubrir la demanda que requieren las 48 camas de terapia intensiva que tiene ese centro de salud.

"Estamos exhaustos, a esta altura hay una angustia permanente en los compañeros de trabajo, estamos siempre al límite", aseguró durante una recorrida realizada por Gastón Kalniker, uno de los enfermeros del Durand, donde más de 300 trabajadores se infectaron con Covid-19 y murieron tres enfermeros.

El profesional de 28 años pidió "tomar conciencia" de lo que ocurre en los centros de salud en la pandemia y criticó la apertura de bares y restaurantes dispuesta por el Gobierno porteño, como parte de la flexibilización del aislamiento social.

"No damos más y estamos en la primera línea; sabés que no te podés permitir un error y la presión te genera un cansancio extra. Puedo entender el fastidio de todos, pero no puedo comprender cómo desde el Gobierno se fomentan ese tipo de encuentros, se abren bares, peatonales y se promueven marchas", enfatizó. (Fuente: Télam)