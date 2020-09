Para Larroque «hay que evitar las tomas pero reconociendo que hay un derecho al hábitat»

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró hoy que es necesario “evitar minuto a minuto las tomas" de tierras, pero remarcó que debe ser "siempre reconociendo que hay un derecho al hábitat y a la vivienda" y que "la salida debe ser de forma institucional".



"Hay que diferenciar un barrio que se constituye de manera planificada de un barrio que surge de manera informal. Reconociendo el derecho habitacional, la salida no es la toma. La toma es un paso hacia atrás en la posibilidad de conseguir un lote con servicios o una vivienda", dijo el funcionario provincial.



En diálogo con radio Once Diez, asumió la necesidad de "ir buscando salidas institucionalizadas" para el problema de las tomas y agregó que si bien "la pandemia lleva el centro de atención, el tema habitacional "no salió de la agenda". (Télam)