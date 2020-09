Traspasan un punto de coparticipación de CABA a Provincia

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles por la noche el traspaso de un punto de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia, para la creación de un fondo de fortalecimiento financiero con el que se financiará un plan se seguridad provincial y se "recompondrá" el salario de los uniformados de la Bonaerense.

Lo indicó tras una jornada de protestas en la que agentes y móviles rodearon la residencia presidencial. En ese sentido, reclamó a los efectivos policiales que protestan mejoras salariales que “depongan la actitud”, al hablar desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano.

El mandatario explicó que con parte de esos fondos, la administración de Axel Kicillof podrá "recomponer los salarios" que originaron el reclamo y llevar adelante el programa de seguridad que anunciaron el viernes pasado a toda la provincia. Según informó NA, se estima que el nuevo fondo será de unos $ 35 millones.

Advertimos que la Ciudad recibió 2,1 de la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero advertimos que lo que correspondía era traspasar un punto. Había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido", justificó.

Sobre el reclamo de agentes armados frente a la residencia presidencial, cuestionó: "Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar".

Pidió, en ese sentido, que "cesen cuanto antes con esta dinámica".

uD83CuDF99?“Dispusimos crear un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la Provincia de Bs. As., que perdió 8 puntos de coparticipación mientras que la cantidad de habitantes creció de 4 a 17 millones. Intentamos recuperar un equilibrio”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/LVVJuhmnO1 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020

"Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Nosotros confiamos en que el personal, los suboficiales, oficiales y agentes nos acompañen en este momento tan difícil, adviertan el esfuerzo que hacemos y se hagan parte de la epopeya de hacer un país distinto más equilibrado", expresó.

De todos modos, aclaró que la Ciudad de Buenos Aires seguirá recibiendo del Estado los recursos necesarios para los gastos en las fuerzas federales de seguridad.

uD83CuDF99?“El punto en exceso que CABA recibía de coparticipación por el traspaso de la PFA, vamos a transferirlo al Fondo de Fortalecimiento para la provincia. De todas maneras les aseguramos que CABA seguirá recibiendo los recursos necesarios”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/ZQjaTXBOPW — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020



“Preocupa ver a policías parados ante una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular en las calles y dejan en estado de indefensión a ciudadanos honestos que necesitan policías. Es algo que me molesta mucho, puedo entender cualquier reclamo y demanda, pero no estoy dispuesto a aceptar ciertas formas de demanda. No tienen que ver con la vida democrática, la institucionalidad y los ciudadanos bonaerenses no merecen eso”, criticó.

uD83CuDF99?“Puedo entender cualquier demanda, pero no estoy dispuesto a aceptar ciertas formas de la demanda que no tienen que ver con la vida democrática. Espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/L3d2yFNvkN — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020

Sin embargo, afirmó: “Soy sensible al reclamo de esos policías. Está claro que han quedado atrasados en sus salarios y hay que darles una respuesta”.

"Para tener garantizada la seguridad tenemos que tener una buena Policía", argumentó el Presidente.