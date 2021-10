Ahora 12: suman productos y servicios para comprar en hasta 30 cuotas

País. La Secretaría de Comercio Interior sumó nuevos productos y servicios al programa "Ahora 12", al modificar el reglamento de esa iniciativa, que permite la compra en hasta 30 cuotas fijas de artículos de fabricación nacional. La decisión se tomó por medio de la Resolución 1052/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.



Con la ampliación del programa oficial, que está vigente hasta el 31 de enero próximo, se incluyeron -entre otros- productos de cocina durables, como sartenes, ollas, cacerolas y planchas. La modalidad de financiación será la de 12 cuotas, de acuerdo con lo dispuesto.



Además, se incorporó un "kit para la instalación domiciliaria del servicio de agua potable y cloacas", con el fin de "promover un acceso igualitario a esos servicios, que son un elemento fundamental del derecho a la vivienda digna". Según datos de la prestadora AySA, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, los usuarios tardan 2 años en conectarse al servicio de agua potable y hasta 4 años para sumarse al tendido cloacal.



Por ese motivo, Comercio Interior señaló que "deviene necesario instar herramientas de financiación dirigidas a los usuarios de sendos servicios públicos, en forma de garantizar su acceso en condiciones de seguridad, calidad e igualdad". Ese kit de agua y cloacas podrá adquirirse en supermercados, hipermercados y tiendas de rubros generales en 24 o 30 cuotas fijas.



El Poder Ejecutivo destacó que Ahora 12 "se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes e incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la creación de más y mejor empleo".



"Los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el citado Programa han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de los consumidores", añadió.



Productos incorporados



Según lo dispuesto, podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto los siguientes bienes de producción nacional y servicios prestados en el territorio de la República Argentina:



Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.



Indumentaria. Comprende los siguientes productos: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.



Calzado y Marroquinería. Comprende los siguientes productos: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.



Materiales y Herramientas para la Construcción. Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños,tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.



Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.



Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.



Motos. Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $ 250.000.



Turismo. Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.



Colchones. Comprende colchones y sommiers.



Comprende textos escolares y libros.



Anteojos y Lentes de Contacto. Comprende anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 15.000.



Artículos de Librería. Comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).



Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos.



Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.



Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.



Instrumentos Musicales.



Computadoras, Notebooks y Tablets.



Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED.

Televisores y monitores.



Perfumería. Comprende productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.



Pequeños Electrodomésticos.



Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.



Equipamiento Médico: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico, elementos de esterilización.



Maquinaria y Herramientas. Comprende los taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistemaMIG-MAG y morsas.



Servicios Educativos. Comprende cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.



Servicios de Cuidado Personal. Comprende peluquerías y centros de estética.



Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales. Incluye catering y fotografía.



Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.



Servicios de Instalación de Alarmas.



Balnearios.



Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.



Elementos durables de cocina. Comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio. (IProfesional)