Celebran que la Unión Europea haya puesto a Argentina en la 'lista blanca'

“Que la Unión Europea haya puesto a Argentina en la 'lista blanca' es importantísimo y muestra que nuestra situación epidemiológica es muy buena, al igual que el avance del plan de vacunación en un país de ingresos medios que ha tenido dificultades en el acceso a las vacunas. Es un logro importantísimo que queremos poner en valor”, afirmó hoy la ministra de Salud de la Nación en una reunión junto al embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Amador Sánchez Rico; el consejero político de la UE en el país, Jordi García Martínez; el embajador de Eslovenia, Alain Brian Bergant, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Luciana Tito.

“El trabajo que estamos haciendo en forma articulada a través de Cancillería con los representantes de Argentina en diferentes países y con la Unión Europea ha sido clave para poder avanzar”, añadió Vizzotti quien agradeció a todos los presentes.

Además, a través de videoconferencia participaron del encuentro el embajador argentino en la Unión Europea, Pablo Grinspun, como así también su par en Reino Unido, Javier Figueroa, y en Israel, Sergio Urribarri. Este último también destacó el anuncio de Israel de permitir el ingreso de turistas vacunados con Sputnik V.

El Consejo de la UE tomó hoy la decisión de agregar a Argentina al Anexo I de la Recomendación del Consejo 2020/912, lo cual implicaría que los viajes desde Argentina a los países miembros no deberían verse afectados por restricciones relacionadas a la COVID-19. No obstante, cabe aclarar que esto es una recomendación no vinculante y que cada país decidirá de manera individual las incorporaciones de nuevos países.

“Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer en la medición de los umbrales que estamos tomando, pero el trabajo en materia de salud se ha hecho aquí”, expresó Sánchez Rico durante la reunión que se desarrolló en la sede de la cartera sanitaria nacional. Mientras, Bergant destacó el trabajo de Argentina en materia de vacunación.

Por su parte, Tito recordó que el país también fue eliminado de la lista roja de Gran Bretaña gracias a los indicadores epidemiológicos locales, esto sumado a que “a partir del 1 de noviembre pueden comenzar a venir turistas a la Argentina nos llena de esperanza, nos hace ver que de a poco estamos dando vuelta la hoja, con mucha conciencia y cuidado”.

A su turno, Grinspun indicó que “esta decisión tiene que ver con la situación epidemiológica argentina, con el manejo de la pandemia y las coberturas de vacunación que tuvo como consecuencia lógica entrar en esta lista”. El embajador adelantó que “el próximo paso tiene que ver con la equivalencia de los certificados digitales de vacunación COVID-19”.

Finalmente, Figueroa informó que en los próximos días en Reino Unido se logrará la homologación del certificado de vacunación argentino tras compatibilizar el diseño.