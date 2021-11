Vizzotti y Perczyk encabezaron la celebración por el Día de la Enfermería

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Educación, Jaime Perczyk, participaron de un acto por el Día de la Enfermería en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, donde descubrieron una placa en conmemoración al trabajo comprometido y heroico realizado por los enfermeros durante la pandemia.

En la visita conjunta al Centro Nacional de Simulación Clínica para Enfermería del Programa Nacional de Formación de Enfermería, dependiente del INET, los ministros hicieron además entrega de equipamiento de simulación clínica a 53 instituciones formadoras de enfermería de todo el país, con el que se mejorará la calidad de la enseñanza y el aprendizaje basado en la seguridad del paciente.

“Cuando asumimos en el Ministerio de Salud, creamos la Dirección de Enfermería –puntualizó la ministra Vizzotti–, sabiendo la relevancia y el rol estratégico que supone formar, capacitar y jerarquizar la enfermería, que tiene un lugar importantísimo en los equipos de salud. Nosotros tenemos la convicción de horizontalizar esos equipos, integrando a cada una de las personas que trabajan en el sistema de salud. Y la pandemia despejó todas las dudas: no solo sabemos que la salud es una prioridad y que sin salud no se puede estudiar, trabajar, producir y desarrollarse, sino también que con enfermeros y enfermeras jerarquizados como profesionales, capacitados y trabajando codo a codo con el resto del equipo de salud se puede cuidar más y mejor a los argentinos y a las argentinas”.

Vizzotti agradeció el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en la formación de recursos humanos en enfermería, y señaló la responsabilidad prioritaria que tienen ambas carteras –y que la crisis de la COVID puso de manifiesto– en la articulación de los recursos sanitarios con las sociedades científicas y las universidades, con una mirada federal.

“Siempre emociona recordar lo que pasamos en la pandemia, siempre duele el trabajador de la salud que ha perdido la vida, que se enfermó, que puso el cuerpo cuando todavía no estaban las vacunas, y que cuidó a los argentinos y las argentinas. Este reconocimiento simboliza el profesionalismo y la solidaridad que transmiten ustedes”, expresó la ministra.

A su turno, Jaime Perczyk puso de relieve el derecho de enfermeros y enfermeras a “capacitarse, formarse, perfeccionarse. No hay derechos si no hay inversión del Estado, y nosotros venimos de un tiempo en el que no la había. Como dijo Carla, ‘no había ni ministerio’, y sin ministerio no hay posibilidad de invertir en la salud pública. Y después vino la pandemia. Entonces, aquí está la decisión de invertir en formación, de invertir en un derecho, el que tienen ustedes. Sabíamos que se necesitaba más de ustedes, la pandemia lo potenció, esa es una discusión ganada. Y este camino implica trabajar en conjunto para que haya más graduados, más licenciados, más especialistas, mas maestrías”.

El ministro de Educación también se refirió al compromiso asumido ante los 80 mil auxiliares de enfermería “de reconocerlos. Hay aquí un montón de conocimiento incorporado y es una obligación del Estado reconocer eso y a partir de ahí poder continuar la vida académica y profesional. Los enfermeros tienen una larga tradición en Argentina. Son fundamentales. Vivimos un año y medio en el que ustedes nos cuidaron. Nosotros tenemos el compromiso de sostener, proteger, cuidar y aumentar la inversión en la formación y capacitación de los enfermeros”.

El Ministerio de Salud de la Nación instituyó por decreto que cada 21 de noviembre se celebre en Argentina el Día de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad.

Las enfermeras y enfermeros son profesionales de la salud al servicio de la comunidad, capacitados para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. En esta pandemia han demostrado, una vez más, la importancia insustituible que tienen dentro del equipo de salud; su dedicación, compromiso y profesionalidad han salvado miles de vidas.

Del acto presencial participaron además el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; la directora de Enfermería; María Gómez Marquisio; el coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), Gabriel Muntaabski; y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gerardo Marchesini.