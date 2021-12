El vino argentino con récord de exportaciones

En ese marco, el INV detalló que el Reino Unido es el segundo mercado comprador de vino nacional detrás de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Londres es la cuarta ciudad del mundo donde más vino se consume y la oferta argentina tiene una presencia establecida y creciente entre distribuidores, vinotecas, supermercados y una variedad cada vez más amplia de restaurantes.

El año pasado registró 127 millones de dólares en exportaciones al Reino Unido, cifra que a octubre del 2021 ya alcanza los 118 millones de dólares, pronosticando un cierre de año superior al del 2020.

Asimismo, se prevé que las bodegas nacionales registren este año un nuevo récord de exportaciones, ya que de acuerdo a los datos obtenidos hasta el último mes de noviembre, los despachos de vinos fraccionados crecieron un 8,6%, llegando a una facturación superior a los 750 millones de dólares.

El sector estima llegar a los 840 millones de dólares en exportaciones de fraccionados para fin de año, permitiendo superar así el histórico registro de USD 787 millones alcanzados en el 2012. Más aún, si se suman las ventas a granel, se llegaría a los 900 millones de dólares, número que crecería a USD 1000 millones si se incluyen las exportaciones de mosto. En 2012, año máximo en la historia, con los envíos a granel, los despachos habían sumado USD 922,5 millones, según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino.

La labor de promoción público-privada ha contribuido a ubicar al vino argentino en el podio mundial, a través de acciones en ese sentido de la Cancillería Argentina, como las que lleva a cabo la Embajada ante el Reino Unido, que viene participando desde el 2011 en el Malbec World Day, la iniciativa global creada por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina para posicionar la marca MalbecArgentino en el calendario internacional. También a partir de la participación en las ferias más importantes del sector, como The International Bulk Wine and Spirits Show y la London Wine Fair.

Se suma a estas iniciativas, el esfuerzo y la originalidad de los productores vitivinícolas, quienes en un constante trabajo articulado con el sector público constituyen el perfecto maridaje para lograr el reconocimiento mundial de este producto argentino.