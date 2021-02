Argentina firmaría un acuerdo por 30 millones de dosis de la vacuna china

Buenos Aires. Según publica hoy Infobae, el presidente Alberto Fernández está a un paso de lograr un acuerdo con su par chino Xi Jinping por la provisión de 30 millones de dosis de la vacuna china contra el COVID-19. Es una noticia formidable para la Casa Rosada que el lunes descartó un acuerdo comercial con la empresa farmacéutica Pfizer y aguardó sin resultado que el Kremlin confirmara cuándo aterrizarán en Ezeiza las 20 millones de vacunas Sputnik V que prometió el Fondo Ruso de Inversión Directa.



Fernández ya logró que Xi bajara el precio de cada vacuna (30 dólares por unidad) y que haya una entrega urgente de un millón de dosis en febrero (dos dosis, una vacuna). Pero Sinopharm exige que se abone cada uno de los cargamentos antes de su salida desde Beijing.



Hasta que Ginés González García no destrabe esa cláusula contractual, las vacunas chinas no llegarán a Ezeiza. Y eso podría ocurrir el próximo miércoles, si el CEO de Sinopharm no agrega otro condicionante al acuerdo comercial.



Si no hay un obstáculo de último momento, el contrato con China será anunciado antes que concluya esta semana. (Fuente: Infobae)