El Gobierno se reunirá con gremios y empresarios por precios y salarios

Buenos Aires. El Gobierno nacional convocará la próxima semana a representantes de los trabajadores y los empresarios para dialogar sobre precios y salarios, confirmó ayer la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, al término del encuentro de gabinete económico en Casa de Gobierno.



"La semana que viene, y esto ya lo coordinaron todos los ministros del gabinete, vamos a convocar tanto a los trabajadores como a los empresarios. Queremos compartirles nuestra metodología de trabajo", dijo Todesca Bocco a la prensa.



El Gobierno tiene pautado en el Presupuesto un incremento real de los salarios de entre 3 y 4 puntos porcentuales, porque si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía. "Recordemos que el 60 por ciento del PIB es el consumo" destacó Todesca Bocco.



Durante el encuentro, el Gabinete Económico analizó también los resultados de la recaudación, la reactivación de la actividad productiva por sector y los resultados de inscripción en el Repro II.



La funcionaria enfatizó que el gobierno nacional no impondrá topes en las discusiones paritarias: "Somos muy respetuosos de ese proceso porque nos parece un proceso democrático, característico de la Argentina y que nosotros defendemos".



"Nuestra metodología de trabajo no es ponerle un techo a nadie, un piso a nadie, no es así porque además después no se cumple. Cada sector tiene su propia discusión, su salario de convenio, sus particularidades. Si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía", apuntó. (Fuente: Télam)