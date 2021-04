Larreta confirmó que hoy habrá clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires. Luego del fallo de la Justicia que le permite a la Ciudad de Buenos Aires abrir las escuelas este lunes, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habló ayer en conferencia de prensa y explicó cómo se organizará la educación en el actual contexto epidemiológico.



“La Justicia acaba de determinar que en la Ciudad, a partir de la autonomía con la que cuenta la Ciudad, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas”, ratificó Larreta, quien destacó que “los chicos van a estar sentados en las aulas, gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación y su futuro”.



La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó anoche a última hora habilitar las clases presenciales en la Capital Federal, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno Nacional el último viernes.



“Tenemos que llevar tranquilidad a las casas, sepan que todas las decisiones que tomamos son basadas en las evidencias”, planteó el jefe de Gobierno quien pidió que en el actual contexto epidemiológico “nos sigamos cuidando, y sigamos respetando los protocolos”.



Al respecto de las diferencias que surgieron con el oficialismo a raíz de la disputa por la apertura de las escuelas, manifestó que “la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrarla”.



“Sabemos que el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes, pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es buscar el bienestar integral, remarcó. Larreta fundamentó su postura haciendo referencia a que “mirando datos de la SUBE”, el uso del transporte público “hoy, es igual que antes del 17 de febrero, cuando empezaron las clases”. “El comienzo de las clases no solo no aumentó la circulación, sino que como hoy hay más colectivos, se viaje de manera más espaciada”, enfatizó.



“Para mí es un gran orgullo comunicarles que mañana (por este lunes) en la Ciudad de Buenos Aires las escuelas van a estar abiertas”, comunicó luego que saliera el fallo judicial. No obstante, avisó que “si la situación sanitaria se llegara a agravar ya tenemos previsto cómo va a ser la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas”.



En la Capital Federal se pasará a la virtualidad a la educación de adultos, a los terciarios y a los centros de formación profesional. Lo anunció el jefe de Gobierno quien remarcó que de esta forma 110.000 personas “van a dejar de ir a las escuelas y de usar el transporte público”.



“Les voy a pedir tres cosas para poder defender la educación. Es muy importante que cumplamos con evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. En segundo lugar, que sigan cumpliendo con la misma rigurosidad todas las pautas de cuidado. Y tercero, que tratemos evitar el uso del transporte público en la franja horaria que los chicos van y vuelven de las escuelas”, pidió Larreta.



Participaron de la conferencia el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez. (Infobae)