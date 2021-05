La soja superó los U$S600 y alcanzó su valor más alto en nueve años

Mundo. El precio internacional de la soja quebró este martes la barrera de los US$ 600 la tonelada en el mercado de Chicago y alcanzó su máxima cotización desde septiembre de 2012.



En este valor, a lo largo del último año la oleaginosa casi duplicó su precio, impulsado por la fuerte demanda de China y por cuestiones climáticas en zonas productoras.



La posición mayo, que se encuentra pronta a vencer, subió 1,08% (US$ 6,43) y cerró en US$ 601,68 la tonelada.



El contrato de julio, por su parte, marcó un avance de 1,71% (US$ 10,0 1) para concluir la jornada en US$ 593, 32 la tonelada.



Si se toma en cuenta la primera cotización del año, el precio de la oleaginosa subió 24,39% -equivalente a US$ 117,96- al pasar de US$ 483,72 a US$601,68 al cierre de este martes.



En lo que respecta a doce meses atrás, el precio de la oleagionsa fue de US$315,59 la tonelada el 11 de mayo de 2020. Al cotejar con los valores actuales, el incremento en términos porcentuales fue de 92,1%.



Con igual tendencia, los subproductos derivados de la soja también mostraron crecimientos interanuales de consideración.



El aceite de soja pasó de cotizar US$ 577,38 a US$ 1.478,40 la tonelada el último año, mientras que la harina trepó de US$ 315,59 a US$ 495,48 la tonelada.



El analista de mercados Carlos Etchepare dijo que el incremento se explica por "la demanda tanto externa como interna en Estados Unidos, y, particularmente, de la industria aceitera que ante la suba de los subpoductos, tienen muy buenos márgenes". (Télam)