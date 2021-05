Inician campaña que promueve el control de la presión arterial

En pleno marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora este 17 de mayo, dará comienzo la 5a edición de la campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021’ (CyC) de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), una iniciativa que tiene por objetivo que la gente conozca sus valores de presión arterial para saber si presenta o no hipertensión y que, en caso afirmativo, consultar a un médico para su tratamiento.

La convocatoria, que se inicia el Día de la Hipertensión, va hasta el 14 de septiembre, que fue instaurado por la SAHA como el Día Nacional del Hipertenso, en una analogía de la fecha 14/9 con los valores de presión a partir de los cuales se considera hipertensión (140/90 mmHg).

Para participar de la campaña, a causa de la pandemia, se invita a las familias que cuenten con tensiómetros automáticos (que son los recomendados, por la precisión de sus resultados) a que se midan la presión arterial en sus domicilios dos veces -separadas por un minuto- todos los integrantes mayores de 15 años del hogar que deseen sumarse a la iniciativa. Luego, podrán cargar los datos en forma anónima en la página web de la SAHA, ingresando al link Virtual | Conoce y Controla 2021 el sistema únicamente solicita datos personales de sexo, edad, y si cuenta o no con diagnóstico de hipertensión y, en caso afirmativo, si está tomando algún medicamento para su enfermedad. Adicionalmente, la página ofrecerá material informativo y un video explicativo de apoyo sobre los riesgos asociados a la hipertensión. La campaña cuenta con el apoyo para su realización del laboratorio Servier y del trabajo de un número importante de voluntarios (mayoritariamente médicos y enfermeros) promoviendo la participación ciudadana.

“La iniciativa tiene por finalidad crear conciencia sobre los riesgos asociados a la hipertensión, una enfermedad que afecta las arterias y órganos vitales y que es el principal factor de riesgo para presentar un accidente cerebrovascular (ACV) y la segunda causa de infarto. Además, tiene una elevada prevalencia en nuestro país y en el mundo y -como generalmente no da síntomas- se sabe que mucha gente hipertensa desconoce su condición y muchos otros, ya diagnosticados, no tienen la enfermedad bajo control, la realidad en nuestro país es que solo 2 de cada 10 hipertensos está bien tratado y controlado”, afirmó el Dr. Marcos Marín, médico cardiólogo especialista en Hipertensión Arterial, Presidente de la SAHA y Coordinador de la Campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021.

La campaña CyC 2021 forma parte de una movida internacional mucho mayor, liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial (WHL). La Argentina tuvo el privilegio de haber sido el tercer país del mundo en 2019 en cantidad de mediciones realizadas, con un total de 85.296. En la edición 2020 y ahora en la 2021 se aplica un formato remoto a causa de la pandemia y se decidió incorporar a los jóvenes desde los 15 años por el componente hereditario de la hipertensión, con el objetivo de detectar tempranamente la enfermedad y controlarla para evitar los daños que produce en el tiempo.

Desde la SAHA no descartan que, en una segunda etapa, en la medida en que la pandemia lo permita, se puedan adicionar mediciones presenciales en puestos estratégicos de las distintas ciudades de gran parte del territorio nacional, como se hizo en las ediciones de la campaña CyC de los años 2017, 2018 y 2019, pero eso quedará sujeto a las condiciones epidemiológicas imperantes y siempre bajo el estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias instauradas en cada provincia.

“Según los resultados del último gran estudio realizado en nuestro país, el RENATA 2 , 1 de cada 3 mayores de 18 años es hipertenso, casi el 40% lo desconoce y apenas de 1 de cada 4 tiene la presión arterial adecuadamente controlada”, sostuvo el Dr. Nicolás Renna, médico cardiólogo universitario, doctor en medicina, vicepresidente de la SAHA.

Si bien la campaña CyC no es un relevamiento con rigor estadístico, sino una iniciativa de concientización, presentó valores bastante concordantes: en la edición 2020 (íntegramente en modalidad remota y con mediciones a cargo de los participantes) sobre7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres), 1 de cada 2 (50,2%) era hipertenso, y de ellos 1 de cada 3 (37,2%) pese a estar bajo tratamiento no tenía controlada su presión. Considerando todas las variables, más de la mitad de las personas hipertensas no tenía controlada su HTA, o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

Según datos de la 4a Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, presentada en 2019 por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, un 34,6% de la población presentaba presión arterial elevada . Mientras que de acuerdo con las estadísticas de la propia cartera sanitaria, en el año 2018 se produjeron en Argentina 95.676 fallecimientos por enfermedades cardiovasculares , de las cuales 1 de cada 3 (37,3%) pudo haberse evitado solamente teniendo la presión controlada en valores normales . Esto significa que fallecen por hipertensión como causa principal en nuestro país más de 35 mil personas cada año, lo que representa un promedio diario de 96 decesos.

“Estas proyecciones de fallecimientos, que obviamente son la más trágica de las consecuencias asociadas a la hipertensión, no contemplan la discapacidad producida por un ACV, que suele ser catastrófica tanto para el individuo como para su entorno familiar, y lo dramático es que es una situación que puede ser prevenible con la visita al médico y la adherencia a los tratamientos que este le indique”, destacó el Dr. Diego Fernández, médico especialista en Medicina Interna y Magister en Hipertensión Arterial, tesorero de la Comisión Directiva de la SAHA.

Si bien desde la SAHA promueven una vida saludable con, entre otras recomendaciones, un menor consumo de sal, control de peso corporal, alimentación sana y realización de actividad física, los especialistas se encargan de alertar que en aquellas personas con hipertensión estas conductas suelen ser insuficientes.

“Además de los cambios en los hábitos de vida, el control de la hipertensión requiere, como principal pilar del tratamiento, la administración periódica y sostenida de 1, 2 y -muchas veces- hasta 3 medicamentos, preferentemente combinados en un solo comprimido, para alcanzar los objetivos terapéuticos. Con frecuencia, como la presión elevada no da síntomas, la gente deja de tomar la medicación o considera que con reducir un poco la sal será suficiente: nada más desacertado”, subrayó por su parte el Dr. Pablo Rodríguez, médico especialista en Cardiología, Medicina Interna e Hipertensión Arterial, Secretario de la SAHA.

“Confiamos en que la realización de estas ediciones de la campaña, contribuyan fundamentalmente a crear una mayor conciencia sobre la severidad y las consecuencias de una enfermedad como la hipertensión arterial, que muchas veces cuando se manifiesta no nos da una segunda oportunidad. También promovemos con esta campaña que la gente instale el automonitoreo de su presión arterial en el hogar como una conducta regular y que, ante valores iguales o superiores a 140/90 mmHg, no espere ni crea que lo va a poder solucionar cuidándose un poco con las comidas: debe consultar de inmediato a su médico, que es quien sabrá orientarlo y seguramente le indicará un tratamiento integral para su enfermedad”, concluyó el Dr. Marín