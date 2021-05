El mensaje de Alberto Fernández: «Es el peor momento de la pandemia»

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el encuentro virtual con los gobernadores de las provincias del centro y sur del país y enfatizó que se deben intensificar los controles y aplicar medidas restrictivas para frenar la curva de contagios. «Es el peor momento de la pandemia»; expresó el mandatario, quien mañana emitirá un nuevo decreto de aplicación en todo el territorio nacional.

Fernández pidió que se haga «cumplir el DNU vigente y ver qué más se va a hacer para redoblar esfuerzos para la prevención de contagios y detener la circulación del virus». «El sistema de salud resistió gracias al gran esfuerzo que se hizo para ponerlo a pleno, pero no se puede dejar crecer más los casos, porque si no, no hay sistema de salud que aguante»; agregó.

«Depende de la voluntad de cada distrito en exigir el cumplimiento y controlar. Todos tienen que redoblar los esfuerzos en el control. El plan de vacunación está avanzando a un buen ritmo. Llegaron casi 13 millones de vacunas y en los próximos días estamos recibiendo varios millones más de Astrazeneca, Sputnik y Covax»; resaltó.

Hubo consenso de parte del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, del jefe de gobierno porteño y de otros mandatarios provinciales, quienes marcaron la necesidad de reducir el uso del transporte, controlar los gastronómicos y suspender los encuentros sociales y reuniones familiares.

En relación a las clases, hubo consenso en que se debe ir hacia la «reducción al máximo de la presencialidad» y se destacó que «en las localidades más pequeñas donde hubo presencialidad de clases se contagiaron todos».