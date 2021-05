Pfizer desmintió a Patricia Bullrich sobre un supuesto pedido de coimas

La empresa farmacéutica de origen estadounidense Pfizer desmintió ayer de manera categórica, a través de un comunicado, los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había sugerido la existencia de un supuesto pedido de coimas del gobierno argentino para la provisión de la vacuna del COVID-19, y negó también la existencia de “intermediarios o representantes”.



El laboratorio negó de manera enfática las manifestaciones que pronunció la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, menos de 12 horas después de que se conocieran sus dichos.

En el comunicado oficial, al que tuvo acceso Infobae, Pfizer aseguró que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”. Bullrich había señalado anoche en televisión al ex ministro de Salud Ginés González García como supuesto autor de requerimientos indebidos. Además, la compañía aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”.



El comunicado de Pfizer



La empresa farmacéutica salió rápidamente al cruce de la grave imputación que hizo la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, quien en una entrevista con Luis Majul, en el canal La Nación Más, afirmó que “la actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”. También, manifestó que el ex ministro de Salud -que terminó afuera de su cargo por el escándalo del vacunatorio VIP- habría supuestamente planteado que “para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”.



A esas declaraciones les salió al cruce de manera rápida y categórica Pfizer, debido a que son imputaciones que incluso pueden generarle consecuencias en su propio país por la legislación que penaliza la corrupción de compañías privadas en el exterior. Por eso, en el breve comunicado, el laboratorio de origen estadounidense destaca que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes”.



Sin embargo, minutos después de conocido el comunicado publicado por Infobae, la dirigente de Juntos por el Cambio escribió en sus redes sociales un extenso hilo de Twitter, en el que insistió con apuntar contra González García. “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los Argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.



El aludido por los dichos de la ex ministra rompió el silencio que se había impuesto después de su traumática salida del Ministerio: “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, afirmó González García y negó también cualquier tipo de requerimiento indebido a la compañía.



“Esto de la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, que dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que dan vergüenza”, dijo en diálogo con Radio 10. Y agregó: Si me preguntás cómo estoy, estoy mal. Si me preguntás qué voy a hacer, voy a hacer la denuncia. Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad, no lo voy a dejar pasar. Tengo muchos años como funcionario público y decir esto sin ninguna prueba, favoreciendo el odio y la desesperanza, y metiéndose nada menos que con el honor de las personas...”



Asimismo, se refirió a las razones que impidieron al Gobierno, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, alcanzar el acuerdo con Pfizer, a pesar de que fue uno de los primeros con los que se entabló negociaciones y de que en la Argentina se realizó un estudio clínico con tres mil voluntarios. Según su testimonio, tal como había explicado en aquel entonces, la razón de la caída de las negociaciones tuvo que ver con las complicaciones que surgieron a raíz de la ley aprobada por el Congreso que reglamentaba la compra y aplicación de las vacunas en el marco de la emergencia sanitaria.



González García hizo referencia al artículo 4 de la ley 27.573, que faculta al Poder Ejecutivo a incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” pero con “la excepción de aquellas originadas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.



El ex ministro de Salud aseguró que la palabra “negligencia” fue la causa del conflicto, ya que Pfizer quería eliminarla. “Tuvieron una actitud en la casa central de no aceptar eso de la negligencia... Los recibió el Presidente en un comienzo porque teníamos mucha fe en ellos, en nuestra lucha por vacunar cuanto antes a los argentinos. Les reproché que tuvieron la ley, ellas nunca nos dijeron que así era inviable, sino lo hubiéramos hablado. Todo sucedió después de que tuviéramos la ley”.



El antecedente



No se trata de la primera vez que Bullrich hace declaraciones de esta clase. A fines de abril, durante una entrevista televisiva, aseguró que la Argentina tenía el beneficio de acceder a 14 millones de dosis de la vacuna de Pfizer por haber participado de los ensayos clínicos voluntarios, pero que por cuestiones logísticas la empresa no avanzó con el convenio.



“Dijeron que había un problema de negligencia, pero es mentira”, expresó. Y agregó: “Pfizer no pidió cambios en la ley. Lo único que pidió fue un seguro de caución, como pidió en todos los países del mundo, que es algo razonable”.



En alusión a las versiones que indicaban que la empresa le había exigido al Gobierno argentino activos soberanos para continuar con las negociaciones, Bullrich ironizó: “Pfizer no pidió ni los hielos continentales ni... Bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”.



La polémica frase se viralizó en redes sociales generando el repudio de distintos usuarios y de todo el oficialismo, que se encolumnó detrás del comentario para criticar a la titular del PRO. “La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, quien resaltó: “Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá”. Y se preguntó: “¿Bullrich no tiene Patria?”



Tras los cuestionamientos por sus dichos, la ex funcionaria de Cambiemos ensayó su explicación: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares”. “Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, justificó. (Infobae)