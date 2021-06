Rossi: «queremos empezar a saldar la deuda con los Veteranos de Guerra»

Al cumplirse 39 años de la finalización del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, por el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta mañana la ceremonia en reconocimiento al valor y coraje de nuestros Veteranos de Guerra de Malvinas.

“La guerra es un hecho trágico, queremos empezar a honrar y reconocer a nuestros Veteranos de Guerra protagonistas de ese hecho; en la construcción de sentido de una Nación merecen un lugar por su heroísmo, altruismo y generosidad”, aseguró el titular de Defensa, en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, ante VGM y las máximas autoridades militares.

“Nuestra vocación de recuperar Malvinas está en la vía diplomática, es lo que nos indica nuestra Constitución Nacional, es lo que hacemos cada año en los foros internacionales y en la ONU, y sabemos que es el camino que más incomoda”, aseveró el funcionario, y amplió: “Ese camino no nos impide analizar lo que sucede hoy en Malvinas y lo que sucede desde las acciones que lleva adelante Gran Bretaña como política en materia de Defensa”.

Al respecto, Rossi recordó los distintos obstáculos impuestos por Inglaterra en la compra de materiales y componentes para reequipar nuestras Fuerzas Armadas: “A veces pienso que para ellos la guerra no terminó, su acción no es inocua”.

Asimismo, señaló que la importancia geopolítica y estratégica en el Atlántico Sur Sur “ha convertido a Malvinas en un enclave militar, y mantener ejercicios militares merece nuestro repudio, crítica y condena permanente”.

El funcionario recordó que en las distintas unidades de todo el país se indicó el desarrollo de una actividad similar a esta: “No nos olvidamos de los 649 compatriotas Caídos en Malvinas, ellos están en cada uno de los rincones de la patria; y los aquí presentes representan a todos los VGM diseminados a lo largo y ancho de la Argentina”, concluyó.

A continuación se escucharon las palabras del VGM Adolfo Schweighofer, integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y ex Presidente de la Comisión Nacional de ExCombatientes de Malvinas quien agradeció “enormemente esta oportunidad que hace mucho esperábamos”. Rememoró la rendición del 14 de junio de 1982 como una “vuelta tan triste y escondida, con tantos dolores sobre la espalda; que hechos como éste lo revierten”. “Nunca víctimas, sí orgullosos Veteranos de Guerra”, sentenció y expresó su gratitud a “todo el pueblo de la República Argentina por el cobijo que recibimos”.

A su turno el piloto de caza VGM brigadier Sergio Gustavo Mayor, indicó que estas fechas “hacen aflorar sentimientos encontrados, prima el recuerdo de quienes entregaron su vida en defensa de la patria, seguida de la satisfacción del deber cumplido”. Al repasar las diversas y heroicas acciones emprendidas para defender las Islas agradeció “ser parte de los presentes que gozamos la fortuna de poder hacerlo en primera persona”.

Luego, el capitán de Fragata VGM Jorge Alberto Nicastro también rememoró la misión cumplida en las aguas del Atlántico Sur y expresó su “honor por poder pronunciar palabras alusivas en esta fecha tan significativa en representación de las mujeres y hombres de mar que acudieron al llamado de la patria y que lucharon por nuestros derechos soberanos”.

“Hemos dejado un legado que será tomado por las generaciones presentes y futuras. No debemos olvidar el sacrificio de nuestros camaradas, debemos continuar nuestra vigilia sobre las Islas Malvinas que fueron, son y serán Argentinas”, concluyó.

En tanto, el soldado del Ejército Argentino VGM Alejandro Gorzelany elogió el “constante reconocimiento y apoyo que recibimos de los argentinos y argentinas”. Y si bien lamentó que “el resultado final de la batalla no fue el esperado”, remarcó: “el sacrificio no ha sido en vano; los compañeros que no pudieron volver representan el compromiso permanente de recuperar el territorio que nos pertenece”.

Participaron del evento distintas agrupaciones de VGM, acompañados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, su par de Cultura, Tristán Bauer, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus. La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional argentino, interpretado por la Banda Militar Conjunta, con la participación del tenor VGM, Fabio Santana. Luego, el titular de Defensa junto a los jefes de las tres fuerzas procedieron al encendido de la llama y al toque de Silencio.