Bullrich y González García tendrán audiencia de conciliación el 5 de julio

Buenos Aires. La audiencia de conciliación -frustrada- que el viernes pasado tuvo la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber dicho que el gobierno pidió un “retorno” para comprar las vacunas del laboratorio Pfizer contra el coronavirus no será la única. Tendrá otra el mes que viene con el ex ministro de Salud Ginés González García.



La audiencia el próximo lunes 5 de julio a las 16 horas. Será virtual por la pandemia del coronavirus y González García -ya de regreso de su viaje a España- estará presente, dijeron a Infobae allegados al ex ministro de Salud. Se espera el mismo resultado que la audiencia de Bullrich con Alberto Fernández: que no haya conciliación, por lo que la titular del PRO sumará otra demanda por daños y perjuicios. El Presidente de la Nación presentará esta semana su acción.



“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo Bullrich en una entrevista con el canal La Nación +. La referencia fue a que el gobierno nacional pidió una coima para comprar las vacunas de Pfizer.



La acusación fue desmentida por Alberto Fernández, por González García -ya fuera del gobierno por el caso del vacunatorio VIP-y por Pfizer. El Presidente y el ex ministro de Salud anunciaron que iniciarían demandas, lo que iniciaron poco después de dos maneras distintas. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”, dijo el laboratorio en un comunicado.



Por su parte, González García, a través de su abogado Martín Arias Duval, primero le mandó a Bullrich una carta documento para que ratifique o rectifique sus dichos sobre el pedido de soborno “que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”. La ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y candidata por la oposición en las elecciones legislativas de este año contestó que lo que dijo no fue ni calumnioso ni injurioso.



Con esa respuesta, el abogado del ex ministro se presentó en la Cámara Civil para pedir la audiencia de mediación. Será el lunes 5 de julio a las 16 horas. No hay expectativa de una conciliación, por lo que González García quedará habilitado para presentar la demanda por daños y perjuicios. También adelantó que en caso de ganar el juicio donará la plata de la indemnización.



El caso ya tiene una causa judicial. Es la denuncia que el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue si con sus dichos Bullrich cometió un delito penal porque “pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso”. La causa está a cargo de la jueza María Servini. (Infobae)