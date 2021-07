¿Cuáles son los requisitos para acceder a los créditos Casa Propia?

El gobierno nacional relanzó ayer los créditos «Casa Propia» que financiarán con préstamos de hasta cinco millones de pesos la construcción de viviendas en toda la Argentina. El plan cuenta con miles de anotados, cualquiera podrá inscribirse y los créditos podrán devolverse hasta en treinta años.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y alcanza a personas que cobren el salario mínimo, vital y móvil.

Los requisitos serán contar con un ingreso proveniente de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones; tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción; no ser propietario o copropietario de bienes inmuebles; no registrar antecedentes financieros no favorables en los últimos nueve meses, no encontrarse inhibido y registrar 12 meses de antigüedad en una actividad.

Sólo será posible construir dos modelos de vivienda, a excepción de aquellas familias que pretendan construir al fondo o arriba de alguna casa familia. Asimismo, la superficie a construir no podrá ser mayor a los 60 metros cuadrados.

Los interesados en inscribirse al programa, deberán entrar al sitio: https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion.