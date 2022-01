Diputados radicales criticaron la suspensión de la reunión con Guzmán

Diputados nacionales de la UCR manifestaron su descontento, luego de la decisión del Gobierno de suspender sin fecha la reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con gobernadores y jefes legislativos de la oposición para hablar sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Mario Negri, Jefe del bloque, afirmó: “Un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían una reunión con la oposición para que los aplaudieran, sin informar nada. Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país”.

Por su parte, Facundo Manes, expresó: “No tenemos un rumbo claro. No tenemos un proyecto estratégico de país. Y, como si eso fuera poco, ahora ni siquiera tenemos diálogo”.

Asimismo el diputado Ricardo Buryaile dijo: “Ni plan Plurianual, ni informe a la oposición, ni informe al oficialismo. Sin rumbo, así está el gobierno. Nada de nada”.

En tanto la diputada Karina Banfi subrayó: “El Gobierno Nacional demuestra claramente que no le interesa el diálogo con la oposición que ganó las elecciones. No cree que dar información al Congreso sobre las negociaciones con el FMI. Quedó claro que sólo querían una foto para llevar a Washington sin ningún contenido”.

Para Soledad Carrizo: “El FdT continúa sin estrategia para arreglar con el FMI. El desplante del gobierno a Juntos por el Cambio no es más que una acabada muestra que no tienen ningún plan. No pueden respondernos ni darnos información, porque ni ellos saben qué van a hacer”.

Por último, Roxana Reyes destacó: “No tienen un plan económico ni un proyecto de país y nunca quisieron diálogo, el kirchnernismo nunca dialoga, no es novedad. Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio. No debemos empecinarnos en que sean distintos”.