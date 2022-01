Alberto Fernández anunció un acuerdo entre Argentina y el FMI

El presidente Alberto Fernández anunció que se alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda externa y dijo que «no condiciona el desarrollo del país». Lo hizo a través de un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, donde precisó que se refinanciará el crédito de 44 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri en su gobierno.

«Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro»; expresó Fernández, quien agregó: «Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora un camino que podemos recorrer».

«Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir el futuro, en comparación con los otros, no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no limitan, no condiciona los derechos de nuestro jubilados que recuperamos en 2020, no obliga a una reforma laboral»; precisó el mandatario.

«Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía»; insistió.

Fernández pidió el apoyo del Congreso de la Nación y reflexionó: «Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente y sin futuro. Ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió».