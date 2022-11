Vizzotti lanzó la campaña nacional de abordaje integral del dengue

En el Barrio Primero de Mayo, de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio inicio ayer a la campaña nacional de abordaje integral y prevención del dengue.

“Estamos lanzando desde Iguazú para el país la campaña de prevención de enfermedades transmitidas por vectores. El control de vectores es complejo porque requiere el trabajo sostenido durante todo el año, incluye la tarea conjunta de diversas áreas, de intendentes e intendentas y más aún de toda la comunidad”, puntualizó. En este sentido agregó que “Los agentes y promotores y promotoras de salud son clave en las tareas de prevención pero convocamos a los argentinos y argentinas para trabajar entre todos y todas y tener una temporada de dengue tranquila, así como también prevenir las otras enfermedades transmitidas por vector, como son zika y chicungunya”, manifestó Vizzotti y ponderó que “ustedes aquí en Misiones han podido organizar muy bien la labor y por eso es muy importante estar hoy aquí, a principios de noviembre, iniciando esta campaña de prevención para que podamos en todo el país tener el menor impacto posible de esta enfermedad”, enfatizó.

Cabe mencionar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por vector, la picadura del mosquito Aedes aegypti que se propaga cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y pica luego a otras personas transmitiendo así la enfermedad.

Así mismo, si bien actualmente no se registra en el país evidencia de circulación viral, la cartera sanitaria nacional promueve acciones de prevención al tiempo que recuerda y reafirma la importancia del estudio por laboratorio hasta confirmar o descartar el diagnóstico de todos los casos sospechosos, lo que permita determinar oportunamente la eventual circulación viral.

Al respecto se refirió Oscar Alarcón, ministro de Salud Pública provincial “actualmente en Misiones no tenemos casos pero eso no significa que no van a venir, por eso es importante vigilar especialmente las zonas donde tenemos antecedentes, lugares en donde existen mayor probabilidad de aparición de dengue. Seguimos entre todos y todas haciendo lo que tenemos que hacer porque la prevención no es sólo responsabilidad de los intendentes y las intendentas o de salud pública sino que del portón para adentro de la casa, son las familias las que tienen que descacharrizar, desmalezar y evitar los elementos que puedan juntar agua así como revisar las hojas de sus plantas porque si en ellas se junta agua también puede constituirse como un criadero de mosquitos”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Filippa, intendente de Puerto Iguazú, recalcó: “Que se lance aquí la campaña nacional nos recuerda que nosotros en Misiones tuvimos momentos críticos. Allá por 2016 hicimos frente a una epidemia de dengue. De esa época a esta parte hemos formado un equipo de saneamiento ambiental trabajando de manera conjunta provincia y Nación, lo cual lleva tranquilidad a la población”, manifestó mientras reafirmó las características particulares que tiene la provincia tanto desde el punto de vista geográfico como desde lo geopolítico.

El lanzamiento de la campaña de abordaje integral del dengue se realiza con el antecedente de una temporada 2022/2023 que comenzó en agosto, en el contexto de la semana epidemiológica 31, momento en el cual se notificaron 335 casos con sospecha de dengue, de las cuales el 58% fueron sospechosos no conclusivos; el 18% se encuentra pendiente de estudios de laboratorio; el 21% fueron descartados y el 3% representan cuatro casos confirmados, cuatro casos probables y el caso de probable flavivirus. Las notificaciones se registraron en doce jurisdicciones del país: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe, Tucumán y San Juan.

Prevención

La cartera sanitaria nacional recomienda vigilar la aparición de síntomas (fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías) de manera precoz ya que, como no existen vacunas que prevengan la enfermedad ni medicamentos que la curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de los antedichos criaderos y si hay una persona enferma esto puede ser índice de la presencia de larvas de mosquitos en las inmediaciones.

En relación a lo expuestos se debe prestar especial atención a la eliminación de todo recipiente que contenga agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Si los recipientes no pueden quitarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (por ejemplo en el caso de baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente su interior (si se trata de portamacetas o bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo.

Al respecto es importante destacar, además, que la fumigación y aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para erradicar huevos ni las larvas y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

Asistieron al acto y las acciones vinculadas Ricardo Wellbach, ministro coordinador de gabinete de Misiones; Silvana Giménez, ministra de trabajo provincial; Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias; Lisandro Benmaor, presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones; intendentes, intendentas y funcionarios jurisdiccionales.