Dólar soja: el ingreso de divisas llegó a los u$s 1.824 millones

País. La comercialización de soja desde que entró el vigencia el Programa de Incremento Exportador II (PIE II) el 28 de noviembre ya superó las 3.885.000 toneladas. El ingreso de divisas, por este medio, fue de u$s1.824 millones por parte del sector agroexportador.



Hasta el jueves las ventas del poroto por parte de los productores alcanzaba las 3.698.560 toneladas, que sumadas a las 186.519 toneladas registradas para esta jornada en el Monitor Sio-Granos hasta las 19.30, dan un total 3.885.079 toneladas, por lo que para el final de la jornada se prevé que las negociaciones superen ese monto, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Hasta la fecha el sector agroexportador ingresó u$s 1.824 millones, según indicó el consultor Gustavo Quintana, de los u$s 3.000 millones pactados con la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) para ser liquidadas antes del 31 de diciembre.



Este ingreso de dólares permitió al Banco Central (BCRA) cerrar la rueda de ayer con un saldo positivo de u$s 55 millones, mientras que en la semana adquirió u$s 361 millones, con lo que sumó la decimotercera jornada consecutiva de compras tras la reimplementación del PIE II.



El saldo positivo de ayer se suma a los u$s 457 millones que la autoridad monetaria adquirió en la primera semana del dólar soja, a los u$s 236 millones que compró en la segunda, por lo que a la fecha el total comprado por la autoridad monetaria asciende a los u$s 1.054 millones.



Por otro lado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca prorrogó ayer el plazo para que quienes adhieran a la segunda edición del también denominado "dólar soja", puedan presentar sus declaraciones juradas.



La medida, dispuesta mediante la Resolución 220/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, extiende el plazo –que vencía el próximo miércoles- al 20 de enero próximo o podrán solicitar una prórroga extraordinaria de 90 días corridos quienes hayan adherido al programa y cuenten con declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y con vencimiento del período de embarque declarado, más la prórroga automática, durante diciembre de 2022 y enero de 2023.