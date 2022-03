Conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por los vuelos a Malvinas

Un fuerte cruce entre Gran Bretaña y Argentina se produjo en las últimas horas por un vuelo humanitario a las Islas Malvinas. Las autoridades isleñas acusan al gobierno nacional de no autorizar un chárter para que ciudadanos chilenos, residentes en el lugar, visiten a familiares en su país tras dos años de pandemia.

Desde la Argentina, negaron las denuncias y aseguraron que ofrecieron numerosas alternativas para que los «varados» puedan regresar a su país y reencontrarse con sus familias.

.La disputa comenzó cuando la presidenta de la asamblea legislativa de las islas, Teslyn Barkman, apuntara contra el gobierno y dijera que se dio «permiso» a un vuelo chárter que debía viajar desde Chile a Malvinas el próximo sábado 19 de marzo y regresar el sábado 9 de abril.

«Ésta fue una oportunidad para que las personas visitaran a familiares, que no habían visto en mucho tiempo debido a la pandemia. Seres queridos que han estado separados durante dos años y que no han podido estar con sus familias durante algunos de los momentos más oscuros y difíciles. ¿Cómo podría alguien negarles esta única oportunidad de pasar tres semanas con sus seres queridos?»; sostuvo Barkman.

La respuesta argentina no tardó en llegar. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, negó las acusaciones de las autoridades isleñas y culpó a Gran Bretaña por el frustrado vuelo humanitario.

Carmona aseguró que Argentina «se preocupó por los varados en Malvinas, cuando no lo hizo el Reino Unido». «Ofrecimos vuelos chárter a Ushuaia, dijeron NO. Ofrecimos a Chile, dijeron NO. Reclamamos vuelo regular Punta Arenas-Gallegos-Malvinas, NO responden. ¿Ahora la culpa es de Argentina?»; cuestionó.

Desde Cancillería, sostuvieron que la pretensión del gobierno británico es que se garantice un vuelo desde Chile sin escala en Argentina. Además, se aseguró que el gobierno nacional puso a disposición un avión de Aerolíneas Argentinas para este traslado humanitario puntual, pero no fue aceptado.