Defensores del Pueblo del país pidieron prórroga en la segmentación tarifaria

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que integran los santafesinos Jorge Henn y Gabriel Savino, solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que haya una prórroga de vencimientos para la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase), por las demoras de público y notorio en la puesta en marcha del formulario. La entidad que nuclea a los defensores del país también requirió que los datos consignados tengan el carácter de confidencialidad y que se puedan realizar rectificaciones y/o modificaciones una vez enviado.



Los ombudsman fundaron su pedido de prórroga en los tiempos de puesta en marcha del formulario, ya que son exiguos los plazos que se han dado para completar las planillas, razón no atribuible a los usuarios/as residenciales destinatarios de los subsidios. Por ello, solicitaron que se comunique con la antelación necesaria a toda la ciudadanía.



Respecto de la confidencialidad, los integrantes de Adpra piden a la Secretaría de Energía que se incorpore en el formulario la leyenda que diga “los datos del presente formulario son para uso exclusivo de la Secretaría de Energía destinados a la segmentación tarifaria, no pudiendo ser utilizados para otros fines ni por otros particulares u organismos en trámites administrativos o judiciales". Esto, habida cuenta de los datos requeridos, el carácter de declaración jurada y el criterio obligatorio sobre el que se sustenta.



Finalmente, en la nota suscripta por todos los defensores del Pueblo de la República Argentina, Adpra requirió que se puedan realizar rectificaciones y/o modificaciones una vez enviado el formulario, dado que hasta el momento no es posible hacerlo. Por ello, estimó necesario establecer un mecanismo que permita rectificar los datos vertidos, los que -en muchos casos- y ante la premura impuesta por los exiguos plazos fueron involuntariamente manifestados.